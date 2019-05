A Venaria prosegue la primavera nel segno dei fiori e dei colori: dopo la Festa delle Rose arriva Fragranzia [FOTO]

Prosegue la primavera all’insegna dei colori e dei profumi a Venaria Reale, con l’esposizione e la vendita di piante, fiori, intrisi di fragranze e sapori, con l’animazione, gli spettacoli, le mostre, la magia e la musica che permeano le vie, le piazze del Borgo Antico e la Reggia di Venaria. E così, dopo il grande successo dell'evento della la Festa delle Rose, che ha celebrato la sua 17esima edizione pochi giorni fa, adesso cresce l'attesa per Frangranzia, in calendario l'1 e 2 giugno.



Per Fragranzia questa è la quarta edizione, sempre nella splendida cornice del Centro storico Venariese. Come sottolineato dal sindaco della Città di Venaria Reale, Roberto Falcone, anche quest’anno grande è stato il lavoro dell’organizzazione degli Uffici comunali e della Fondazione Via Maestra per preparare un programma ricco e poliedrico. Si evidenzia la partecipazione delle tante Associazioni, che anche in questa edizione hanno dato il loro preziosissimo contributo.