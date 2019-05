Sax Crimes apre Jazz Around You Festival

Da sabato 25 maggio a domenica 14 luglio, tra i teatri e le piazze di Casalborgono, Cavagnolo, Chivasso Lauriano nasce Jazz Around You Festival, la nuova rassegna jazz del chivassese, promossa dall’Associazione Culturale Blu Room, che animerà l’estate con artisti della scena jazz nazionale e internazionale sotto la direzione artistica del chitarrista jazz Daniele Ciuffreda. Si apre con Sax Crimes, questa sera alle 21,30, al Teatrino Civico di Chivasso.

«La prima edizione di Jazz Around You vuole ampliare quello che fino al 2018 è stato il Chivasso Jazz Festival, ovvero una rassegna circoscritta alla Città, a tutto il territorio del Chivassese, creando una rete di Amministrazioni Comunali e realtà locali accumunate dal desiderio di promuovere la cultura, utilizzando il Jazz per valorizzare il territorio, attraverso un programma che incrocia artisti di fama internazionale, musicisti del territorio, eccellenze locali, concerti e teatri. – commenta il direttore artistico Daniele Ciuffreda – Per sottolineare la necessità di mettere in luce proprio le nostre eccellenze, sono stati ideati i quattro eventi denominati “Spotlight”, uno per ogni Comune aderente, che saranno da vetrina per i vari soggetti e realtà, creando così una manifestazione culturale eterogenea ed interdisciplinare. A completare tutto ciò, abbiamo identificato location da adibire agli eventi del JAY che avessero un significato ed un valore importante per i Comune ospitanti così da ampliare sia il valore della manifestazione che il legame con le realtà locali. Jazz Around You è un progetto importante che dà il via ad un circuito che saprà accrescere l’offerta culturale musicale, rafforzare la collaborazione, la cooperazione ed accrescere la conoscenza delle straordinarie ricchezze che il nostro territorio offre.»

Jazz Around You è un progetto culturale, esperienziale e territoriale che ha come fine il creare, attraverso una rete forte e coinvolta, eventi in grado di valorizzare i luoghi storici e rappresentativi del territorio, utilizzando la musica come mezzo per riscoprire location, prodotti e realtà che abbiano una forte identità sul territorio. Jazz Around You vuole essere un percorso guidato dall’energia creativa del Jazz che, attraverso arti performative, teatro, mostre, approfondimenti storici ed esperienze enogastronomi possa far immergere i fruitori in esperienze culturali a tutto tondo con l’obiettivo di valorizzare il territorio.

Ecco gli artisti e gli eventi in programma:

25 maggio – SAX CRIMES – Chivasso;

2 giugno – TONY MATCH TRIO ft. SCOTT HAMILTON – Chivasso;

8 giugno – TESSAROLLO/TAUFIC DUO – Chivasso;

15 giugno – DANIELE TIONE/ALBERTO MANDARINI – Lauriano;

22 giugno – DEBORAH CARTER – Chivasso;

29 giugno – MICHELE FRANCESCONI TRIO – Cavagnolo;

6 luglio – SIMONE LOCARNI QUARTET – Casalborgone;

14 luglio – GIANNI CAZZOLA – Chivasso;

Sax Crimes

Sabato 25 maggio, alle ore 21.30, al Teatrino Civico di Chivasso (Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, ingresso libero con offerta up to you – info www.jazzaroundyou.com), Jazz Around You Festival, la nuova rassegna jazz del chivassese, promossa dall’Associazione Culturale Blu Room, che animerà l’estate con artisti della scena jazz nazionale e internazionale sotto la direzione artistica del chitarrista jazz Daniele Ciuffreda, scalda i motori con l’anteprima Sax Crimes “Assassinio al Jazz Club”, un grande evento che unisce il teatro alla musica jazz.

Sax Crimes “Assassinio al Jazz Club”, scritto dal saggista Franco Bergoglio e prodotto da Mirabilia Teatro, è un lavoro divertente, veloce, con battute fulminanti e molta musica che utilizza tutti gli stereotipi jazzistici e li mette al servizio della storia. Protagonisti un detective, un musicista assassinato e una vera indagine che si dipana tra note, canzoni e scazzottate. Il detective dovrà indagare negli ambiti dei locali notturni, i musicisti in scena saranno veri jazzisti che suonano dal vivo e come sempre di mezzo c’è anche un intreccio amoroso e un pizzico di blues esistenzialista. La regia è affidata ad Andrea Murchio, che ne è anche interprete insieme ad Alessia Olivetti. Ad affiancarli la band composta da Alfredo Ponissi al sassofono, Claudio Nicola al contrabbasso e Francesco Brancato alla batteria.