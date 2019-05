Carmagnola, tornano gli appuntamenti con i Giovedì sotto le stelle

Piacevoli serate con negozi aperti, musica, ballo, spettacoli, animazioni e intrattenimenti rivolti a tutte le fasce di età, degustazioni e menù speciali, la prima edizione della Decaleva dedicata alle leve dal 1991 al 2000, la 3^ edizione del Festival Folk, le serata Bimbi in Piazza, American Style, Musica & Fashion, Bikers e la 13^ edizione del The Giorgione Day con sfilate di auto e moto d’epoca e spettacoli circensi per vivere in maniera divertente e frizzante il centro di Carmagnola nei giovedì sera d’estate.

Lungo l’asse di Via Valobra e il 25 luglio in Borgo Vecchio e Via Chiffi a CARMAGNOLA (TO)

Torna anche nel 2019 la storica kermesse Giovedì sotto le Stelle che tra il 13 giugno e il 25 luglio proporrà sette piacevoli giovedì sera a Carmagnola (TO) con negozi aperti, musica, balli, spettacoli, animazioni e intrattenimenti rivolti a tutte le fasce di età, degustazioni e menù speciali, la serata Decaleva con il festeggiamento delle leve dal 1991 al 2000, la 3^ edizione del Festival Folk, le serate Bimbi in Piazza, American Style, Musica & Fashion, Bikers e la 13^ edizione del The Giorgione Day con sfilate di auto e moto d’epoca e spettacoli circensi che faranno vivere in maniera divertente e frizzante il centro di Carmagnola.

Giovedì 13 giugno si inizia con la prima edizione della Decaleva, iniziativa con la quale si festeggeranno dieci leve carmagnolesi contemporaneamente, quelle dal 1991 al 2000, ognuna delle quali avrà un tavolo riservato per la cena in una zona specifica della città. La leva del 1991 sarà in Largo Vittorio Veneto, la 1992 in Piazza Verdi, la 1993 in zona San Rocco, le 1994 e 1995 in Piazza Sant'Agostino, le 1996 e 1997 in Piazza Garavella, le 1998 e 1999 in Piazza Martiri angolo via Rossini e la 2000 in Piazza Manzoni.