I piccoli Comuni sono uno spazio della possibilità e dell'innovazione. Il come e il perché sono i temi dell'incontro organizzato a Roma il 29 maggio da Legambiente e Uncem, con il patrocinio dei ministeri dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, delle Politiche agricole alimentari e forestali, per i Beni e le attività culturali e di Anci, Unpli e Fondazione Symbola, con il sostegno di Poste italiane e Open Fiber.

"Da piccoli Comuni a smart land" è il titolo dell'incontro e del dossier che vi verrà presentato, un'occasione per inaugurare Voler Bene all'Italia 2019, la festa del 2 giugno dei piccoli Comuni che celebrano la Repubblica in piazza organizzando momenti di cittadinanza partecipata e valorizzando le proprie tradizioni ma anche i tanti progetti per il futuro all'insegna della sostenibilità e della qualità della vita che la bellezza e la forza delle radici di questi luoghi garantiscono in questi luoghi, nonostante la fatica del disagio insediativo in atto e un rapido declino demografico.