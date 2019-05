Regionali, Chiamparino: "Sconfitta mia responsabilità, lascerò il seggio"

"Quando si perde, la responsabilità è sempre di chi è alla guida della squadra e dunque me la assumo pienamente. Evidentemente la mia persona e la mia proposta programmatica non sono stati sufficienti per convincencere i piemontesi: dopo aver parlato con la mia coalizione, verificherò opportunità, tempi e modalità per lasciare il mio seggio per fare entrare risorse nuove o territori che non hanno trovato spazio". Così il Presidente uscente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino ha commentato la sua sconfitta alle Regionali 2019, vinte dal candidato della coalizione di centrodestra Alberto Cirio.