C'è molto da fare e da vedere nel prossimo weekend in Val di Susa

VENERDÌ 31 MAGGIO

AVIGLIANA

Musica e spettacolo

Un americano ad Avigliana

In piazza Conte Rosso alle ore 20:45 e alle ore 22:15 (durata 45 minuti circa) "Un americano ad Avigliana" - Il musical. Una storia inedita scritta da Luca Mattioli, a cura dell'associazione ricreativa culturale Projecto, con il patrocinio del Comune di Avigliana.

Le musiche dello spettacolo sono eseguite dal vivo dalla Filarmonica Santa Cecilia di Avigliana.

Prenotazione obbligatoria: whatsapp o tel. 3899642823 - 3665051471 -ass.projecto@gmail.com. Ingresso a offerta libera.

BARDONECCHIA

Tempo libero

Gruppo di lettura

In biblioteca (viale Bramafam 17) alle ore 15 gruppo di lettura. Porta in biblioteca uno o più libri classici che hai letto di cui hai voglia di condividere le emozioni ed approfondire i temi.

La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti.

SANT'AMBROGIO DI TORINO

Conferenze e convegni

Dal Piave a Vittorio Veneto

"Dal Piave a Vittorio Veneto". Alle 21 conferenza di Alessandro Barbero alla Sacra di San Michele. Ingresso libero.

SUSA

Mostre

Piano Triennale delle Arti

Al Castello di Adelaide esposizione dei lavori degli studenti del liceo artistico, prodotte nell’ambito del Piano Triennale delle Arti. Promosso e finanziato dal Miur, con il patrocinio del Comune di Susa.

Orari di apertura: fino al 9 giugno, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

VENERDÌ 31 MAGGIO, SABATO 1 e DOMENICA 2 GIUGNO

BARDONECCHIA

Eventi sportivi

Bardonecchia Cup 2019

Sport INN Travel & Lodge, agenzia con sede a Leinì, organizza con il patrocinio del Comune di Bardonecchia il Bardonecchia Cup 2019, torneo di calcio, riconosciuto dalla FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) riservato ai giovani calciatori iscritti alle scuole di calcio di tutta Italia, delle categorie Esordienti 2006, Esordienti F-B 2007, Pulcini 2008, Pulcini 2009, Primi Calci 2010 e Primi calci 2011/2012. Programma:

Venerdì 31 maggio ore 21

Cerimonia di inaugurazione: sfilata di tutte le società per le vie del paese e presentazione delle squadre con inni nazionali in una delle piazze (da definire) di Bardonecchia.

Sabato 1 giugno

Partite al mattino o al pomeriggio (3 partite garantite), con mezza giornata libera che verrà organizzata in base alle preferenze delle squadre.

Domenica 2 giugno

Partite di semifinale al mattino, finali al pomeriggio (possibilità di richiesta del pranzo al campo) e cerimonia di premiazione, ore 17.30, medaglie per tutti e coppe alle prime 3 classificate.

SABATO 1 GIUGNO

ALMESE

Attività per bambini e famiglie

Colori ed emozioni

Alla biblioteca civica “Giorgio Calcagno” dalle ore 10 alle ore 12 “Colori ed emozioni”, a cura di Talità Kum (dai 5 anni).

Prenotazioni: tel. 3386943200 - biblioteca.eventi@comune.almese.to.it.

AVIGLIANA

Attività per bambini e famiglie

Sabato favoloso

Un sabato speciale in biblioteca ad Avigliana! Ogni primo sabato del mese l'appuntamento è con le letture animate, per sognare e divertirsi con i libri e la fantasia.

SANT'AMBROGIO DI TORINO

Visite guidate al patrimonio culturale

Visite alla Sacra di San Michele

Alle ore 16.00 e ore 16.30 visita speciale alla Chiesa, al Monastero Vecchio e alla Biblioteca della Sacra di San Michele (via alla Sacra 14).

Questa visita è speciale, in quanto, oltre alla visita dello Scalone dei Morti, Chiesa e Terrazzo panoramico, i visitatori vengono accompagnati anche nella zona del Monastero Vecchio: corridoio dei Canonici ed Esposizione di paramenti e oggetti sacri, reliquie, quadri e libri antichi, Chiostro Sala Carlo Alberto, cappella dei padri, refettorio, Biblioteca, Sala a Righe, antica cantina e Museo del Quotidiano.

Non è necessario prenotare e la durata della visita è di circa due ore.

L’accompagnamento durante queste visite è obbligatorio ed è curato dall’Associazione Volontari.

Biglietti d’ingresso visite speciali: intero euro 10, ridotto euro 8 (dai 6 ai 18 anni e oltre i 65), possessori Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card euro 2.

SESTRIERE

Tempo libero

Gemellaggio tra le Sezioni ANA Pinerolo e ANA Val Susa

Sestriere ospita le celebrazioni per il 5° anniversario del gemellaggio tra le Sezioni ANA Pinerolo e ANA Val Susa. Le due sezioni raggiungono in marcia i 2035 metri d’altitudine del Colle del Sestriere. La Sezione ANA di Pinerolo si ritrova alle ore 7.30 a Pragelato nella Chiesa di Santa Maria Assunta con partenza alle ore 8. Per la Sezione ANA Val Susa il ritrovo è fissato alle ore 8.30 da Grange Sises (frazione di Sauze di Cesana) da dove, alle 9, parte la marcia per il Colle. Una volta giunte a destinazione le due colonne si riuniscono in Piazza Agnelli, sfilando poi per le vie cittadine accompagnate dal suono delle Fanfare sezionali sino a raggiungere il Piazzale Brigata Alpina Taurinense. La cerimonia prevede, nell’ordine, l’alzabandiera, l’onore ai Caduti, il saluto del sindaco di Sestriere, Valter Marin, e quello dei presidenti delle Sezioni gemellate e a seguire l’esibizione della Fanfare. La manifestazione si conclude con il “rancio alpino”, con un sostanzioso menu servito all’interno del Palazzetto dello Sport. Le prenotazioni per la marcia e per il “rancio alpino” devono pervenire entro il 20 maggio alle rispettive sezioni e gruppi ANA di appartenenza.

VILLAR FOCCHIARDO

Mostre

La biodiversità delle praterie alpine nelle Alpi occidentali

Alla Certosa di Montebenedetto è allestita la mostra fotografica “La biodiversità delle praterie alpine nelle Alpi occidentali” realizzata dal Museo Regionale Scienze Naturali.

Visitabile fino al 4 luglio, tutti i giorni con orario 10-18. Ingresso gratuito.

SABATO 1 e DOMENICA 2 GIUGNO

OULX, SUSA e AVIGLIANA

Teatro e cinema

Odissea

"Odissea / In viaggio". Uno spettacolo di Marco Alotto con i ragazzi dei laboratori teatrali del liceo "N. Rosa" di Susa e Bussoleno, del "Des Ambrois" di Oulx e del "G. Galilei" di Avigliana.

Appuntamenti sabato 1 giugno alle 15 in piazza Mistral a Oulx e alle 21 in via Palazzo di Città a Susa, domenica 2 giugno in piazza Conte Rosso ad Avigliana.

DOMENICA 2 GIUGNO

BARDONECCHIA

Mostre

In volo sui forti della Triplice

Al museo Forte Bramafam (strada al Castello) è allestita la mostra "In volo sui forti della Triplice". Orari di apertura:

Giugno le domeniche 2, 9, 16, 23 e 30

Luglio tutti i sabati e le domeniche 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28

Agosto tutti i giorni dall' 1 sino al 31

Settembre tutte le domeniche 1, 8, 15, 22 e 29

Ottobre tutte le domeniche 6, 13, 20 e 27

Ore 10-18.30, ultimo ingresso ore 17.

BUSSOLENO

Mostre

La biodiversità delle praterie alpine nelle Alpi Occidentali: gli stambecchi

Al laboratorio Ambiente Cultura Montana - ex scuola elementare (borgata Argiassera) è allestita la mostra "La biodiversità delle praterie alpine nelle Alpi Occidentali: gli stambecchi".

Orari di visita: domenica 2 giugno ore 14-18.30, fino al 30 giugno in altre date su prenotazione per gruppi e scolaresche. Ingresso gratuito.

CHIUSA DI SAN MICHELE

Eventi sportivi

Valsusa Trail & HERO

Valsusa Trail & HERO sulle distanze di 9, 21 e 42 km.

Il 2 giugno si può scegliere la propria gara fra il Trail Verde, di 9 km con un dislivello positivo di 550 metri; il Trail Bianco, una half marathon di 21 km con un dislivello positivo di 1100 metri mentre la HERO Marathon è lunga 42 km con ben 2800 metri di dislivello!

Le prime due opzioni consentono di correre insieme al proprio amico a quattro zampe. La dog endurance parte dieci minuti dopo la 9 e la 21 km.

La partenza è da Chiusa di San Michele, dalle 8.15 per la HERO Marathon e dalle 9.30 per le altre. L’organizzazione della gara di corsa in montagna è a cura di Valsusa Running Team asd in collaborazione con i Comuni di Chiusa di San Michele, Vaie, Valgioie, Sant’Ambrogio e Sant’Antonino di Susa.

EXILLES

Conferenze e convegni

Scopriamo le nostre montagne

Alle ore 15.30 al Centro Incontri (piazza Europa), in occasione della Festa della Repubblica Italiana, della giornata nazionale dell’A.N.P.C.I (Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia) e delle Pro Loco, incontro “Scopriamo le nostre montagne”.

L’incontro, organizzato su proposta della Bocciofila Exillese e della Pro Loco di Exilles con l’adesione del Parco naturale Gran Bosco di Salbertrand e il Consorzio Forestale A.V.S., dà al pubblico, tramite competenti relatori, la possibilità di conoscere la natura dei luoghi.

Fa da cornice la mostra “L’uomo, l’acqua e la montagna” che fa seguito a una ricerca condotta da A.C.T.

SANT'ANTONINO DI SUSA

Corsi e laboratori

Cuori creativi

All'Anche Ancora chiosco nel parco Scholzel Manfrino (borgata Cresto) alle ore 16 "Cuori creativi". Un cuore in legno riciclato da incidere con i nomi o le frasi più significative, da appendere, portare con sé... creare!

Attività per bambini e adulti, 5€ con materiale incluso.

Gradita la prenotazione: tel. 3402865682.

SUSA

Fiere e mercati

Fiera di primavera

In piazza della Repubblica dalle 8 alle 18 fiera di primavera con produttori agricoli, ambulanti ed espositori.

Per aggiornamenti e dettagli consultare il sito www.vallesusa-tesori.it