Si conclude a Torino "ITS Piemonte On Tour", il viaggio a tappe tra gli istituti tecnici

Come proseguire gli studi dopo la scuola superiore? Come orientare le proprie scelte per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro?



Per rispondere a queste domande il Sistema ITS Piemonte conclude a Torino l’ITS Piemonte On Tour: un viaggio di quattro tappe per presentare gli Istituti Tecnici Superiori, valida alternativa alla formazione universitaria che forma professionisti di alto livello, capaci di rispondere alle esigenze del mondo del lavoro, fornendo loro un’ottima preparazione e la possibilità di mettersi alla prova, già durante il periodo di studio, su progetti reali, grazie alla rete creata con i centri di ricerca scientifica e tecnologica, le imprese e gli Enti del territorio.



Gli ITS - in Piemonte organizzati su tutto il territorio in sette Fondazioni - offrono percorsi di specializzazione tecnica post diploma, rilasciando un titolo di studio legalmente riconosciuto di istruzione terziaria (VI° Liv EQF). Riferiti alle aree tecnologiche considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, i corsi biennali nelle aree agroalimentare, aerospazio, ICT, tessile e abbigliamento, turismo e attività culturali, biotecnologie e nuove scienze della vita, ed energia sono un’opportunità di assoluto rilievo nel panorama formativo italiano in quanto espressione di una nuova strategia che unisce le politiche d’istruzione, formazione e lavoro, con le politiche industriali del Paese.



Dopo la calorosa accoglienza ricevuta a Bra, a Biella e ad Asti, l’ITS Piemonte on Tour arriva giovedì 30 maggio all’Auditorium di Città Metropolitana per illustrare ai docenti e alle classi quarte e quinte delle scuole superiori della città le moltissime opportunità formative piemontesi.

Dalle ore 10 alle ore 12 tutti i partecipanti, guidati dal giornalista de La Repubblica Jacopo Ricca, potranno scoprire la realtà del Sistema ITS, attraverso gli interventi di Fabrizio Manca, Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, Ivana Morando, funzionario della Regione Piemonte ed esperta di Alta Formazione, e Giulio Genti, Direttore della Fondazione ITS ICT del Piemonte. Non mancheranno le testimonianze di alcune delle più importanti aziende che da tempo collaborano con il Sistema, e di alcuni studenti e diplomati che hanno scelto questo tipo di formazione.



La partecipazione alla conferenza è gratuita e aperta ai Dirigenti Scolastici, ai docenti incaricati dell'orientamento in uscita, agli studenti, alle loro famiglie, e a tutti i Servizi che sul territorio si occupano di orientamento. Per prenotarsi è necessario iscriversi all’evento tramite il portale di Eventbrite al link: https://www.eventbrite.it/e/<wbr></wbr>biglietti-its-piemonte-on-<wbr></wbr>tour-torino-60620958920