Imbarchino rinuncia a Cinemambiente: "Problemi di sicurezza, ma ci muoviamo per l'estate"

È stata annullata la proiezione del film ”The Cove” in programma domani sul prato dell’Imbarchino, all'interno del festival Cinemambiente. Lo hanno comunicato questo pomeriggio gli organizzatori su Facebook.

"Abbiamo presentato una serie di richieste di permessi e una proposta per la messa in sicurezza degli spazi", spiegano. "Purtroppo non c'è stato modo di trovare una soluzione tecnica che consenta di mettere in sicurezza l'area come richiesto dalle normative vigenti, e per questo motivo la Commissione di Vigilanza dei Locali per il Pubblico Spettacolo ha espresso parere negativo sulla fattibilità dell’evento".

Dopo il successo della festa per il Primo Maggio, che aveva radunato centinaia di persone attorno al locale da poco riaperto, i gestori hanno presentato al Comune un progetto per una serie di appuntamenti nei weekend estivi, risultato vincitore del bando per i Punti Verdi. Ma prima saranno da risolvere tutte le problematiche di agibilità per la manifestazioni pubbliche (sottoposte a regolamenti strettissimi dopo la tragedia di piazza San Carlo nel 2017).

"In questo caso - spiega Lorenzo Ricca, presidente dell'associazione "Amici dell'Imbarchino", capofila del progetto per la riapertura del locale - il rischio era rappresentato dalle attrezzature per la proiezione del film. Essendo in mezzo a pubblico, avrebbero potuto ostruire il passaggio in caso di fuga".

"Non è semplice trovare una soluzione - continua -, ma abbiamo avviato con la Città un dialogo che spero possa portare a un buon esito. Vogliamo partire con le nostre attività e mostrare di nuovo il lato bello del Valentino".

Prosegue intanto la raccolta fondi lanciata dall'Imbarchino per sostenere economicamente la completa ristrutturazione dei locali, devastati dall'alluvione del 2016: si concluderà tra circa un mese.

La proiezione del film è stata invece spostata al Cinema Centrale domani sera alle 21.30.