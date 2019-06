Domani la cerimonia ufficiale di accensione della fiaccola del sapere della 30esima Universiade Estiva

Domani, martedì 4 giugno 2019, alle ore 15,00 presso il Rettorato dell’Università degli Studi di Torino (via Verdi 8) prenderà il via la cerimonia ufficiale di accensione della Fiaccola del Sapere della XXX Universiade Estiva, che si svolgerà a Napoli dal 3 al 14 luglio 2019. L'evento è stato patrocinato dalla Città di Torino, dall'Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino.

Presenti alla manifestazione le massime autorità istituzionali e accademiche del capoluogo piemontese, della delegazione di Napoli, della FISU, del CUS Torino e del CUSI tra cui: il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Torino Gianmaria Ajani, il Vice Rettore per la Pianificazione del Politecnico di Torino Luca Settineri, la Sindaca di Torino Chiara Appendino, il Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese e Consigliere Nazionale CUSI Riccardo D’Elicio, il Presidente della FISU Oleg Matytsin, il Presidente del CUSI Lorenzo Lentini, il Vice Presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola e il Commissario Straordinario Napoli 2019 Gianluca Basile. Il passaggio della Fiaccola del Sapere toccherà i principali luoghi rappresentativi della Città Universitaria: prenderà il via dal Rettorato dell’Università degli Studi di Torino, passerà da piazza Castello, piazza Carignano ed entrerà nella suggestiva "Galleria dei Re" del Museo Egizio; il percorso proseguirà ritornando in piazza Castello, ripercorrerà via Po arrivando in piazza Vittorio, scenderà ai Murazzi, entrerà nel parco del Valentino e raggiungerà la destinazione finale del Castello del Valentino, una delle sedi del Politecnico di Torino.

Tra i tedofori alcuni atleti delle arti marziali della scuola di Scampia e alcuni del Centro Universitario Sportivo torinese, questo per unire Torino come prima città che ha ospitato l’Universiade nel 1959 e Napoli nel 2019. Tedofori d’eccezione, il Vice Rettore per la Pianificazione del Politecnico di Torino Luca Settineri, che chiuderà il percorso della fiaccola in compagnia del Presidente della FISU Oleg Matytsin, la Direttrice Generale dell’Università degli Studi di Torino Loredana Segreto, il canottiere di origini napoletane Davide Tizzano, plurimedagliato olimpico, Jessica Rossi, oro olimpico a Londra 2012 nel tiro a volo, il torinese Marco Morello, argento agli ultimi Campionati Europei Indoor di tiro con l'arco, il torinese Jacopo Sandron, bronzo ai Campionati Europei Junior e Senior e Campione Italiano Assoluto in carica nella lotta greco-romana, il canottiere olimpionico Walter Bottega, la tiratrice con l'arco Chiara Rebagliati e diversi giornalisti in rappresentanza della stampa torinese. L'accensione della Fiaccola del Sapere e il suo viaggio per l'arrivo a Napoli, previsto per il 3 luglio in occasione della cerimonia di apertura allo Stadio San Paolo, rappresenterà uno dei momenti più importanti dei Giochi.

Sarà un'occasione importante anche e soprattutto per tutta la città di Torino e il Presidente Riccardo D'Elicio si è voluto soffermare proprio su questo aspetto: "Domani sarà una giornata importantissima, storica per la nostra città. L'accensione della Fiaccola del Sapere è in tutti i sensi il vero e proprio inizio dell'Universiade estiva che, quest'anno, si terrà nella meravigliosa cornice della Campania e nello specifico di Napoli. Sarà un evento dal valore simbolico straordinario. Questa XXX edizione estiva partirà proprio da Torino perchè la nostra città è la casa delle Universiadi, proprio come Atene lo è per le Olimpiadi. Il nostro capoluogo vanta oltre 100mila studenti tra Politecnico di Torino e Università degli Studi di Torino, di cui 14mila sono stranieri. Il movimento sportivo-universitario torinese vorrà recitare sempre più il ruolo di protagonista in manifestazioni così legate alla cultura e allo sport che, come abbiamo visto, viaggiano spesso di pari passo. Torino, ancora una volta, ha dimostrato di meritarsi la possibilità di organizzare un evento di portata mondiale come questo (e sarebbe la seconda volta nel periodo invernale). Lo stesso Centro Universitario Sportivo torinese continuerà a schierarsi in prima linea per permettere alla nostra città di crescere ulteriormente nel numero di studenti universitari presenti, con l'obiettivo di diventare sempre più un anello di congiunzione tra cultura e sport".