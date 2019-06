Il Governo a Torino contro l'inquinamento, Fridays For Future "celebra" il funerale del futuro [VIDEO]

Una cerimonia funebre per il "futuro" presso l'Environment Park, dove è in corso la due giorni per combattere l'inquinamento atmosferico con la presenza del Governo. A celebrare l'ultimo addio per i giorni che verranno i ragazzi di Fridays For Future Torino, che hanno sfilato in via Livorno con una finta bara coperta da un velo nero, sormontata dalla scritta futuro. Ad accompagnare il corteo il suono di un tamburo e i ragazzi con decine di cartelli con frasi "Il pianeta brucia, ribelliamoci per salvarlo" e "Make the world Greta again".

Questa mattina alcuni ragazzi di Fridays For Future Italia - Elena Costa, Stefano Ditella e Tommaso Felici di Torino - sono intervenuti in sala al "Clean air dialogue", alla presenza del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, per leggere un documento realizzato coralmente a livello nazionale dai giovani. "Noi - hanno detto i ragazzi, rivolgendosi alle istituzioni presenti - siamo pronti a cambiare il destino dell'umanità. Voi da che parte volete schierarvi? Sta a voi decidere se essere ricordati nella storia come coloro che hanno salvato la società umana o come coloro che l'hanno definitivamente condannata". "Ricordatevi solo, che quella storia saremo noi giovani a scrivere, e abbiamo le idee molto chiare su quale debba essere il finale" hanno concluso.