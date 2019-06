La Grande Fiera d’Estate 2019: oggi l'inaugurazione, si conferma l’evento con tutti i servizi gratuiti

Oltre alla conferma dell’ingresso libero per tutti, sono tanti i servizi gratuiti rivolti al pubblico e agli espositori che gli organizzatori hanno deciso di offrire per vivere e visitare la Grande Fiera d’Estate 2019 di Savigliano con tutti i comfort possibili. A cominciare dall’ampio parcheggio gratuito, dotato anche di spazi per persone diversamente abili e di spazi per le biciclette, a cui si aggiungono un bus navetta che collega la stazione FS di Savigliano all’area fieristica con tappe intermedie in centro città, un punto informazioni sempre aperto a disposizione dei visitatori, area relax, libreria, servizi igienici e sanitari, wi-fi free utilizzabile da pubblico ed espositori fornito da Isiline Srl e, per finire, l’ingresso consentito anche agli “amici a quattro zampe”.

L’ampio parcheggio messo a disposizione da Al.Fiere Eventi Srl fa da cornice all’area fieristica su tre lati, con ingresso su Via Alba e uscita su Via Canavere. Chi arriva da tutto il Piemonte, dalla Lombardia, dalla Liguria o dalla Francia sa di avere uno spazio in cui poter lasciare la propria auto o la propria moto, con parcheggi dedicati a persone con disabilità e agli amanti della bici.

Per chi preferisce invece raggiungere la fiera in treno, gli organizzatori hanno attivato un servizio di bus navetta gratuito munito di pedana sollevatrice per chi ha difficoltà di movimento o mamme con passeggini, attivo tutti i giorni di apertura della GFE. Il percorso ha come capolinea la stazione FS di Savigliano e conta diverse fermate in centro città per favorire anche i residenti.

All’entrata della Fiera è sempre a disposizione, durante gli orari di apertura, una reception con un punto informazioni e la distribuzione gratuita di catalogo e mappa della GFE 2019, per consentire ai visitatori di orientarsi con maggiore facilità all’interno dei padiglioni e conoscere i prodotti e gli espositori presenti. L’ingresso inoltre è consentito anche agli animali, purché muniti di guinzaglio e museruola se non sono di piccola taglia. All’interno del padiglione “Il Parco dei Golosi”, è stata allestita un’area relax dove potersi mettere comodi durante i pasti o durante gli spettacoli, mentre nel padiglione “Tekno” è disponibile anche una libreria. Presenti anche i servizi igienici ed il servizio sanitario, grazie alla collaborazione con la Croce Rossa di Savigliano.

Come già da alcuni anni, la GFE è connessa alla rete Internet tramite una rete wi-fi gratuita messa a disposizione di pubblico ed espositori da Isiline Srl. La linea dedicata è denominata ISILINE-GFE e richiede la registrazione solo al primo accesso, a seguito del quale si riceve tramite sms un nome utente ed una password con cui poter navigare illimitatamente.

Oltre ai tanti servizi ci sono anche alcuni divieti: ad esempio, non è possibile entrare in GFE con trolley o valigie, né con bici o pattini a rotelle. Non è consentito all’interno dei padiglioni l’uso di bastoni da selfie o cavalletti per macchine fotografiche e l’ingresso con utensili, armi, coltelli e bombolette spray.