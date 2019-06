Due giorni di festa per il quinto compleanno di via Baltea 3

Per il quinto anniversario di Via Baltea - Laboratori di Barriera, venerdì 14 e sabato 15 giugno si festeggia con un programma ricco di eventi dedicati a tutta la cittadinanza.Dal teatro per grandi e piccini ai laboratori gastronomici con cibo etnico, creativo e gluten-free, passando per il grande pranzo nel bellissimo cortile, animato a suon di jazz, fino al grande concerto di chiusura, in via Baltea 3 si celebrano due giorni di full-immersion nello spirito dello straordinario community hub nel cuore di Barriera di Milano, preziosa realtà di inclusione e di cultura diffusa.

La storia

Una vecchia tipografia in disuso, un cortile accogliente, la voglia in crescendo di adoperarsi per il quartiere e, di conseguenza, per se stessi. Con questi presupposti e con il supporto del bando Facili.TO di Urban Barriera nasce Via Baltea, una community hub gestita dalla cooperativa Sumisura.

Il coraggioso progetto, che sfida i tempi di crisi, apre il cassetto dei sogni per far spiegare le ali ai desideri che, pian piano, si realizzano: nasce, così, la caffetteria, con prodotti di pane e pasticceria a km0 del panificio con prodotti di pasta madre Panacea, il kitchen club, una cucina comunitaria dove organizzare corsi e laboratori gastronomici, una falegnameria per l’autoproduzione, un ufficio co-working, un ampio salone per feste, corsi e attività da costruire insieme alla cittadinanza e alle associazioni. E poi gli sportelli informativi, i laboratori di riparazione degli oggetti domestici, la bacheca informativa sui servizi e le opportunità in città, la Jazz School Torino, che raccoglie l’esperienza di grandi musicisti per realizzare corsi e serate di intrattenimento.

In Via Baltea 3 trovano casa anche il servizio di accompagnamento di AxTO Nord, il cui sportello informativo ha sede nell’acquario a ridosso del cortile interno, il progetto di formazione creativa B.NEXT, rivolto ai giovani dai 14 ai 21 anni che vivono in Barriera di Milano.

Con l’intento di promuovere la socialità e l’inclusione sociale, il processo avviato nei Laboratori di Barriera promuove un sistema che si basa su attività produttive, artigianali e culturali a basso impatto ambientale, costruendo ponti e connessioni tra soggetti attivi sul territorio. Il fil rouge è la produzione e l’autoproduzione: in Via Baltea si promuove il riciclo, lo scambio e il risparmio dei consumi, testimoniato dai coloratissimi arredi realizzati in autocostruzione con materiali di recupero.

Varcando l’ingresso di Via Baltea 3, accompagnati dal profumo di pane e focaccia, cogliendo l’imponente e pittoresca mascotte dal lungo collo azzurro e accolti dal buon Mario che, con la calma di un tempo, intreccia i vimini per creare i suoi unici cestini esposti all’ingresso, si entra in uno spazio unico, che può trasportare chiunque in un altra dimensione, creata su misura per chi desidera trovare un’oasi nel trambusto della città.

5 anni di attività

Dopo un lustro di attività sul territorio, Via Baltea 3 continua a rinnovarsi e a ospitare sempre più attività, animando il quartiere. Tra i protagonisti del compleanno, amiche e amici di sempre e nuovi compagni incontrati nel tempo: Sudatestorie teatro ricerca, Zagara Teatro, Arcigay, Karilù Party Planners, fa.bene, Food Pride Torino, EATnico – mediatori gastronomici, Radio Banda Larga, Atelier Héritage, Musettes Swing Orchestra.