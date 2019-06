Psicologia Torino ospita l’Etico Tour 2019: il 26 giugno la tappa presso il primo coworking di psicologi

L’Etico Tour 2019 fa tappa a Torino: si svolgerà all’ombra della Mole, presso lo Psycoworking, primo coworking verticale di psicologi a Torino, una delle tappe del progetto Albergo Etico. L’appuntamento è fissato per per mercoledì 26 giugno alle ore 17.30 in via Don Giovanni Minzoni 2, a due passi da piazza Solferino.



L’obiettivo è quello di mettere in primo piano il benessere psico-fisico delle persone grazie ad all’aiuto reciproco, alla solidarietà e all’altruismo, veri e propri pilastri di ogni comunità. La missione è quella di perseguire in maniera democratica il bene comune su cui costruire una società migliore e coesa. Non è un caso che l’evento sia organizzato dall’impresa sociale “Albergo Etico”, pioniera in progetti di inclusione professionale di ragazzi con sindrome di Down e disabilità intellettiva.



Albergo Etico ha compiuto 4 anni a giugno: un traguardo festeggiato con un mese ricco di eventi internazionali da Asti a Sidney, passando per Milano, Roma, la Norvegia, Bratislava e appunto Torino. L’Etico Tour è anche l’occasione per presentare il planning delle nuove aperture previste per il 2020 e lo studio realizzato dai ricercatori del centro di ricerca ARCO (Action Research for CO-Development) volto a misurare l’impatto sociale generato dalle attività di inclusione lavorativa di Albergo Etico.



L’evento del 26 giugno sarà inoltre l’occasione per presentare ai cittadini gli spazi di Psicologia Torino e dello PsyCoworking: si tratta infatti di due luoghi interconnessi dalla necessità di condividere e confrontarsi, per costruire uno spazio di incontro tra professionisti che in luoghi comuni sviluppano progetti condivisi, workshop, eventi e seminari. Di seguito alcuni dei progetti attivati, attivi o in fase di attivazione da parte di PsyCoworking, con il supporto logistico e la supervisione dei professionisti di Psicologia Torino: sportello burn out, sportello per insegnanti, sportello studenti universitari fuori sede, sportello sessualità e affettività, sostegno alla genitorialità, percorsi familiari, benessere psico-fisico e collaborazioni sul territorio.