Italian tech week: la tecnologia protagonista alla stazione di Porta Susa

Una squadra di volontari della ITW, insieme ad alcuni imprenditori, avrà il compito di incuriosire i frequentatori di Torino Porta Susa, viaggiatori e no, illustrando le diverse tecnologie di frontiera (efficienza energetica, mini satelliti spaziali, applicazioni per lo shopping in realtà virtuale, robotica per consumer, kit per il making digitale, ecc.). Ma soprattutto far provare alle persone Visori per realtà aumentata che permetteranno di sperimentare l'effetto immersivo di applicazioni a scopo didattico e ricreativo; braccialetti per la conduzione ossea del suono, che, grazie a un gesto semplice come portarsi un dito all'orecchio, consentono di sentire qualunque segnale audio: una telefonata, una canzone, un podcast; i nuovi monopattini elettrici per la micromobilità urbana sostenibile che stanno cambiando gli spostamenti cittadini ovunque in Europa.