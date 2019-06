Moncalieri, proseguono le Storie cucite a mano per aiutare i bimbi più sfortunati

Proseguono a Moncalieri le attività di Storie cucite a mano. Selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, si tratta di un progetto (che coinvolge anche Lecce e Roma) di prevenzione del disagio e di promozione del benessere per bambini e bambine tra i 5 e i 14 anni e per le loro famiglie. Scuola, servizi, associazioni e cooperative del territorio sperimentano interventi innovativi: laboratori, workshop, spettacoli teatrali e molto altro. Il partenariato, coordinato dalla Cooperativa Sociale Educazione Progetto (capofila del progetto nazionale) coinvolge Comune, Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, Associazione Teatrulla, Coop. Soc. Pg. Frassati e Istituto Comprensivo Statale "Santa Maria".



Venerdì 28 giugno dalle 21 nel Centro Polifunzionale P.G. Ferrero in scena "Luna delle mie brame" della Fondazione Trg Onlus. K, è la sorella di Cappuccetto Rosso, convinta di non essere all'altezza di non essere all’altezza, di non essere capace e di non essere in grado di…. K però ci prova, si impegna, tenta e infine riesce perché ha deciso di provare, di rischiare, di buttarsi, di fidarsi delle sue capacità. 29 giugno (dalle 9 alle 18) nella Scuola Primaria E. Barruero in Viale Stazione Sangone 15 appuntamento con Barruero a colori a cura di Educazione Progetto. Festa conclusiva dell’anno scolastico: bambini e genitori ridipingono le aule e l’ingresso della scuola, per rendere più belli e accoglienti gli spazi che vivono nel quotidiano. Ad aiutarli, l’artista Lodovica Paschetta. Durante la giornata i bambini verranno coinvolti in momenti di gioco e animazione. Pranzo e merenda condivisi. Venerdì 5 luglio(dalle 19:30) nel Giardino del Polifunzionale P.G. Ferrero una Festa in cortile a cura di Educazione Progetto. Una cena d’estate, per conoscersi, incontrarsi, raccontarsi, condividendo i propri piatti preferiti. Allegria, stoviglie, tavoli, sedie e anguria a cura degli organizzatori. A seguire Giocando con il buio, spettacolo a cura dell'associazione Teatrulla. 13 lugliodalle 21 nel Polifunzionale P.G. Ferrero in scena Fratelli in fuga di SantiBriganti Teatro. Lollo e Michi, due fratelli, scappano, ma da chi e da cosa scappano? La loro avventura di una notte, piena di imprevisti e difficoltà, di paure ed emozioni, ma anche divertimento, li aiuterà a scoprire che il loro è un legame davvero speciale.



Per "Bambini al centro", fino al 26 luglio, il Centro Polifunzionale ospiterà A(p)prendo il futuro (lunedì, martedì e venerdì - dalle 16:30 alle 19) a cura di Educazione Progetto con uno spazio compiti e studio assistito per i bimbi delle scuole primarie e "Uno, due, tre… fante cavallo e re!" (mercoledì e giovedì - dalle 16:30 alle 19) a cura di Educazione Progetto e Cooperativa Frassati, un laboratorio permanente per giocare con la terra, la natura e le piante, per creare con le nostre mani, piccole grandi opere d’arte. Questa prima parte del progetto ospiterà anche Community workers, un ciclo di workshop per genitori e nonni per imparare facendo! Gli incontri hanno lo scopo di incontrare persone nuove, mettere a disposizione degli altri capacità e competenze, imparare tecniche da riproporre in famiglia.



Storie Cucite a Mano lavorerà per tre anni tra Moncalieri, Roma e Lecce su attività trasversali, da ricondursi a quattro aree principali: Mondo scuola, per rimettere al centro la scuola e rinsaldare il suo legame con il territorio, attivando percorsi educativi di sostegno ai minori volti a combattere l'isolamento, completando l’offerta educativa; Minori al centro, per proporre maggiore protagonismo di minori e famiglie all’interno del sistema dei servizi socio-educativi, per generare inclusione e attivazione dei beneficiari, utilizzando tecniche individuali di engagement, volte a raggiungere le situazioni più fragili ed isolate; Tutta mia la città per abitare e animare i territori con occasioni e opportunità di condivisione, di protagonismo e di “cultura formato famiglia”, per accompagnare i singoli alla riscoperta dei propri talenti, lavorando alla creazione e rigenerazione dei legami di comunità; Governance, comunicazione, monitoraggio e valutazione, per rinforzare la rete e le relazioni tra i partner, per condividere esperienze e connettere sul piano nazionale i territori con sperimentazioni e azioni che consentano di raccogliere le esperienze e riconoscersi in un percorso di cambiamento condiviso, monitorando i risultati in itinere e valutando gli impatti dello stesso per produrre un modello trasferibile.



Storie Cucite a mano coordinato dalla Cooperativa Sociale Educazione Progetto di Torino (capofila), dalle associazioni 21 luglio Onlus di Roma e Fermenti Lattici di Lecce, con il monitoraggio della Fondazione Emanuela Zancan e la comunicazione a cura della Cooperativa Coolclub, coinvolgerà numerosi partner nei vari territori. Oltre alle amministrazioni comunali di Moncalieri e Lecce e all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, il progetto vede tra i partner Associazione Teatrulla, Coop. Soc. Pg. Frassati, Istituto Comprensivo Statale "Santa Maria" (Moncalieri), Associazione Garofali Nexus, Digiconsum, Istituto Comprensivo Giovanni Palombini, Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio, In.F.O.L Innovazione formazione orientamento e lavoro (Roma), Casa Circondariale di Lecce, AbCittà società cooperativa sociale onlus, Istituto Comprensivo "P. Stomeo - G. Zimbalo", Principio Attivo Teatro, PSY Psicologia e Psicoterapia cognitiva integrata (Lecce).



Il progetto Storie Cucite a Mano è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. Info su www.conibambini.org.