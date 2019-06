Quale decentramento per quale città? Una ricetta per Torino

Decentramento è una parola da sempre presente nel dibattito politico,

anche in quello torinese: ne hanno discusso venerdì alla Tesoriera, in

un incontro organizzato dall'assemblea dei presidenti di

Circoscrizione, l'assessore al decentramento Marco Giusta, la

direttrice della divisione decentramento Anna Tornoni, Dario Moneta

della Direzione Municipi del Comune di Milano e il direttore di ANCI

Piemonte Marco Orlando.



Tutte le peculiarità della tematica sono state illustrate da Tornoni e

Moneta facendo riferimento alla propria esperienza professionale e al

Testo Unico degli Enti Locali, istituivo delle Circoscrizioni: “Il

testo – ha dichiarato la prima – le prevede obbligatoriamente per le

città con più di 250mila abitanti ma lascia ampia discrezionalità di

configurazione in base a obiettivi e caratteristiche. Nonostante

questo, devono avere funzioni gestionali con effetti esterni, non

possono essere considerate solo come organi partecipativi o

consultivi”. “Gli ingranaggi – ha aggiunto il secondo – vanno oliati:

occorre scegliere se attuare una logica di decentramento puro con

funzioni chiare e certe oppure considerarle come un punto di accesso,

ascolto e partecipazione in grado di comprendere il territorio”.



Orlando ha, invece, affrontato l'argomento da un punto di vista più

ampio: “Il decentramento amministrativo – ha commentato – è avvertito

come un bisogno primario da parte di molti comuni esclusi dalle norme

previste dal Testo Unico, con l'innalzamento della soglia minima a

100mila abitanti. Anche la riforma Delrio, istitutiva delle Città

Metropolitane, andrebbe rivista da una legge statale che ne

riconfiguri i limiti e garantisca una forma più evoluta di

cooperazione: i problemi dei territori di montagna, ad esempio, sono

molto diversi da quelli cittadini e andrebbero affrontati da organismi

separati come Comune e Provincia”.



Uno dei momenti fondamentali del dibattito ha riguardato la visione

della Città per il futuro: “L'obiettivo di tutti – ha spiegato

l'assessore Giusta – deve essere quello di soddisfare bisogni e

istanze della cittadinanza attraverso servizi e partecipazione,

lavorando con i vari uffici per attuare il regolamento sul

decentramento e farlo funzionare. Siamo perfettamente consapevoli

della sua imperfezione, per questo dovremo capire come riformarlo:

l'apposita Commissione Speciale, appena istituita, servirà proprio a

questo”. L'attenzione si è poi spostata sulle sfide per il futuro e

sulla partecipazione: “Dovremo capire – ha proseguito – come mantenere

efficiente ed efficace l'amministrazione facendo i conti con

l'inevitabile riduzione del personale, traendo spunti riguardo

competenze, risorse e strutture da assegnare alle Circoscrizioni. Per

stimolare la partecipazione dovremmo rendere le Commissioni di

Quartiere in grado di gestire risorse in ambiti circoscritti come la

rigenerazione urbana”.



Il presidente della Circoscrizione 8 Davide Ricca, in conclusione, ha

espresso le proprie preoccupazioni sul previsto passaggio al sistema a

cinque: “L'accorpamento – ha ammesso – fa paura: con territori di

200mila abitanti è impensabile avere un solo centro civico. Gli

abitanti di San Salvario, ad esempio, sono molto arrabbiati perché

problematiche come la malamovida vengono discusse molto lontano, in

corso Corsica”.