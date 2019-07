Embraco, l'allarme dei sindacati: "Presto un incontro al Mise"

Ma il tempo passa e la cassa integrazione galoppa. Ecco perché sia Fiom che Uilm lanciano l'allarme al termine del vertice in Regione. "Bisogna fare in fretta per vedersi al Ministero e avere trasparenza sui tempi, sugli investimenti fatti e da fare e sulle commesse", dice Ugo Bolognesi, responsabile Fiom per la ex Embraco. "È già passato un anno e non c'è altro tempo da perdere".

Lo stesso stato d'animo condiviso anche da Dario Basso e Vito Benevento, segretario provinciale e responsabile Ventures per Uilm. “Sono, purtroppo, confermate le perplessità già manifestate nei mesi scorsi riguardo la riuscita del piano di reindustrializzazione. Dopo l'incontro di oggi, è ancora più urgente la convocazione di un tavolo al Mise. La Ventures in quella sede dovrà fornirci finalmente fatti concreti con date ben definite per il rientro dei lavoratori".