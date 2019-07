Incidente in corso Agnelli tra Fiat Panda e Vespa Piaggio: il centauro trasportato al Cto in prognosi riservata

Poco prima del mezzogiorno di oggi, lunedì 1° luglio, a Torino, si è verificato un grave incidente stradale.

Una Fiat Panda e una motocicletta Vespa Piaggio percorrevano entrambe corso Tazzoli, in direzione corso Agnelli, carreggiata centrale; giunti in corrispondenza di via d'Arborea il conducente della Vespa, un italiano 53enne, ha tamponato la Panda che lo precedeva, rovinando a terra. E' stato subito soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale CTO, ove i medici si sono riservati la prognosi.

Sul posto la Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino che è alla ricerca di testimoni, soprattutto per la fase iniziale del fatto. Per chi avesse informazioni da fornre, telefonare al numero 011.01126510.