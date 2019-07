Il centro di distribuzione Amazon di Torrazza Piemonte è ufficialmente operativo

Con oggi, lunedì 1° luglio, hanno preso avvio le attività del nuovo centro di distribuzione Amazon di Torrazza Piemonte.

Il magazzino si sviluppa su una superficie di 60.000 metri quadri e rappresenta il quarto centro di distribuzione aperto da Amazon in Italia. Il nuovo centro di distribuzione ha effettuato oggi la sua prima spedizione: un mascara che è stato impacchetatto e spedito ad un cliente residente a Firenze.

Amazon ha investito 150 milioni di euro in questo nuovo centro, il secondo in Italia ad essere dotato della moderna tecnologia Amazon Robotics. Il nuovo magazzino rappresenterà un importante motore per la crescita economica e occupazionale sia per Torrazza che per i comuni limitrofi, grazie alla creazione di 1.200 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dalla sua apertura.