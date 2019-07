Collisioni 2019, a Barolo la prima tappa del tour mondiale di Liam Gallagher

Giovedì 4 luglio Barolo ospiterà la prima data del nuovo tour mondiale dell'ex leader degli Oasis, Liam Gallagher, che presenterà in anteprima le canzoni del suo secondo album da solista: Why me? Why not.



Nelle scorse settimane sono arrivati i singoli Shock-Wave, già in programmazione su tutte le radio, e The River, brani del nuovo album Why me? Why Not annunciato il 12 giugno sui profili social dell’artista e in uscita il prossimo 20 settembre: grandi canzoni che il pubblico di Collisioni avrà il privilegio di ascoltare per la prima volta in Italia.

Il nuovo album dell'ex ragazzo Oasis arriva dopo i due anni di silenzio che seguirono l'uscita del suo primo fortunato debutto da solista con il disco As You Were del 2017.



Il concerto di Gallagher apre anche il lungo weekend di concerti per Collisioni. In piazza Rossa venerdì 5 luglio: Carl Brave e Max Gazzè con Rkomi e Daniele Silvestri; 6 luglio: Maneskin e Salmo; 7 luglio: Thirty Seconds To Mars. Nel fine settimana, poi, anche le altre piazze di Barolo ospiteranno concerti d'eccezione: 6 luglio i live di Ornella Vanoni e Al Bano, 7 luglio Mahmood.



6 luglio, infatti, sarà una giornata particolarmente ricca per il pubblico di Collisioni. Oltre ai tanti incontri annunciati, da Panariello a Simona Ventura, da Il Volo a Loredana Berté, due grandi concerti animeranno il del weekend di Collisioni: alle 18:30 Ornella Vanoni si esibirà sul palco Blu con la sua band, per regalarci le grandi canzoni che l'hanno resa famosa come una delle grandi interpreti della musica italiana. Alle 21:00, poi, sul palco Verde sarà la volta del grande Al Bano, 8 dischi di platino e 26 dischi d'oro, l'artista di Brindisi amatissimo non solo in Italia ma in tutto il mondo. Accompagnato dalla sua storica band, Al Bano ripercorrerà i successi che da oltre mezzo secolo continua a donare alla musica italiana.



I grandi concerti di Collisioni non finiscono qui: mercoledì 10 luglio Macklemore; 13 luglio Calcutta e martedì 16 luglio Thom Yorke.