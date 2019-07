Fiocco rosa a Torino: è nata la prima agenzia pubblicitaria “diffusa” d'Italia, un modo nuovo di cooperare e scambiarsi informazioni, all’insegna dell’interoperabilità e della multidisciplinarietà

L'idea dell'albergo “diffuso” è stata formulata per la prima volta in Carnia nel 1982, con il recupero a fini turistici di alcuni immobili distrutti dal terremoto. L'accoppiata dei due termini, fu poi definita dal docente di marketing turistico, Giancarlo Dall'Ara come: “modello all'avanguardia di ospitalità, un po' casa e un po' albergo, una nuova struttura che si sviluppa in modo orizzontale, senza alcun impatto ambientale, ma valorizzando l'esistente”.

La proposta di affiancare il termine “diffuso” anche alla pubblicità nasce dal progetto di alcuni membri del GRUPPO/input, che hanno definito il mondo della comunicazione come una città fatta di tanti piccoli borghi dove collaborano e si scambiano informazioni, all'insegna dell’interoperabilità tra specialisti del settore.

Il 1 luglio il GRUPPO/input, ha inaugurato le “prime stanze “ con Creativa e Revup in Spazio Tazzoli, Corso Tazzoli 215-12B a Torino.

“ Sono anni che mi occupo del “fare rete” - dichiara Pietro Saitta, CEO di Revup e co - Founder del GRUPPO/input, - e nel periodo in cui seguivo questo progetto come Vice Presidente di Unicom, ho avuto modo di conoscere bellissime strutture con grandi professionisti. Molti di loro sono diventati anche amici e quando si sta bene insieme la capacità di collaborare aumenta notevolmente e i risultati sono sorprendenti ”.

“Per Creativa è un’altra tappa del percorso di riposizionamento aziendale - aggiunge Roberto Amarotto, CEO di Creativa e co - Founder del GRUPPO/input, - con nuovi compagni di viaggio e tanti servizi in più, ma con l’affidabilità che ci ha sempre contraddistinto. Sarà una vera disruption per ripartire con più efficienza ed entusiasmo”.

A Settembre è previsto il lancio ufficiale della start up, con la presentazione delle altre agenzie che aderiranno sia come co-Founder, sia come Professional o Technical Partner.