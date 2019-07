A luglio storia e storie del Gran Paradiso

Il Parco più antico d’Italia custodisce segreti e tradizioni che testimoniano un passato fatto di magia, di storia, di leggende. Tempi in cui i re andavano a caccia insieme al loro nutrito seguito, pernottando nei casotti o in grandi e rumorosi accampamenti, e le masche si aggiravano per i boschi in cerca di erbe dagli effetti portentosi.

Per raccontare e far conoscere questo ricco patrimonio culturale dalle mille sfaccettature, il Parco Nazionale Gran Paradiso propone due appuntamenti imperdibili.

VALLE SOANA – Masche, prodotti e biodiversità 6-7 e 13-14 luglio

In Valle Soana, la meno conosciuta e la più selvaggia delle 5 valli del PNGP, le tradizioni antiche sono ancora vive: ne è testimonianza il fatto che qui si parli diffusamente il patois e che gli anziani del luogo raccontino ancora le vecchie contie, le leggende che narrano le storie dellemasche, le streghe locali, che curavano ogni malanno del corpo e dell’anima con pozioni a base di erbe spontanee.

Anche la consuetudine dell’utilizzo delle piante officinali, delle antiche produzioni e delle ricette tradizionali si è tramandato di generazione in generazione: qui si possono ancora gustare i veri sapori di un tempo, come la burrosità agrumata delle paste di meliga, il sapido e morbido delle tome d’alpeggio, il pane profumato di legna, il bouquet floreale e dolce del genepì.

Un’esperienza imperdibile per tutta la famiglia.

PROGRAMMA

Sabato 6 luglio

ore 16 - VALPRATO SOANA, loc. Sacairi

“I bambini scoprono le masche”: attività di animazione per i più piccoli: contie, storie e leggende ma anche giochi alla scoperta delle streghette delle alpi occidentali

ore 19.30 – VALPRATO SOANA, loc. Sacairi

Fin-a dle Masche: la cena con le masche a base di piatti tipici - Prenotazioni: Pro Loco di Valprato Soana - 333 267 4108

a seguire fiaccolata alla borgata Chiesale lungo l’antica mulattiera (tempo: 10 min)

ore 21.30 – VALPRATO SOANA, loc. Chiesale

Le masche di Chiesale: la borgata vive un’atmosfera magica con le masche e i mascon che la abitavano: uno spettacolo unico e per i più piccoli la possibilità di essere streghette e stregoni per una notte!

Domenica 7 luglio

RONCO CANAVESE, vallone di Forzo, loc.Boschettiera

FESTA DEL PANE: festa in alta quota all’antico forno della borgata: cottura dei pani, merenda con i prodotti locali e giochi di animazione per i più piccoli.

Escursione con le Guide del Parco con partenza alle ore 9.30 da loc. Forzo e alle ore 10.00 da loc. Tressi. Informazioni e prenotazioni: Comune di Ronco Canavese. ufficiostampa@comune.roncocanavese.to.it - Pro Loco di Ronco Canavese – 349 102 5938

Da Venerdì 12 a Domenica 14 luglio

RONCO, area attrezzata di Convento

“Child Wild Camp” Valsoana experience

Weekend avventura per bambini e ragazzi dai 9 ai 16 anni. Attività del campo: strong man e strong woman, principi di kung-fu e yoga, laboratori artistici e musicali. Pernottamento in tenda. Pranzi e cene al campo o al sacco.

Informazioni e prenotazioni: Comune di Ronco Canaveseufficiostampa@comune.roncocanavese.to.it – Associazione “Li Fòsatin” – 349 886 1919

Sabato 13 luglio

Ore 8 – INGRIA, capoluogo

Foto-escursione giornaliera in compagnia del fotografo clickalps Francesco Sisti. Informazioni e prenotazioni: Comune di Ingria - turismo.cultura@comune.ingria.to.it

Dalle 09 – RONCO, borgata Boschietto

“Yoga nella borgata”

Escursione con la Guida del Parco, attività di yoga e pranzo al sacco a base di prodotti del Marchio di Qualità Gran Paradiso.

Informazioni e prenotazioni: Comune di Ronco Canaveseufficiostampa@comune.roncocanavese.to.it – Associazione “Li Fòsatin” – 349 886 1919

Ore 21– RONCO, capoluogo

GRAN PARADISO DAL VIVO - Terza lezione di giardinaggio per giardinieri planetari. Semi di futuro - Corso di auto coltivazione botanico teatrale dell’attrice-giardiniera Lorenza Zambon a cura di Teatro e Natura di Lorenza Zambon, Casa degli Alfieri. Ritrovo e partenza dal centro visitatori del Parco. Attività gratuita a partecipazione libera. Informazioni 0124.901070

Domenica 14 luglio

ore 8.30 - VALPRATO SOANA, Piamprato

Escursione con Guida del Parco al rifugio Rosa dei Banchi. Escursione facile per famiglie, dislivello 400 m. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti o in rifugio

ore 11.00 - Rifugio Rosa dei Banchi

ARMONIE NEL GRAN PARADISO - Concerto del Coro Alpino La Bissòca di Villanova d’Asti

Durante i quattro giorni di manifestazione, è possibile gustare i sapori della valle grazie al menù “unavallefantastica”. Tutte le info: www.pngp.it/una-valle-fantastica-2019 - Info evento: unavallefantastica@gmail.com

NOASCA DA RE– 13 e 14 luglio

Due giorni per immergersi nell’atmosfera di fine ‘800, quando il re Vittorio Emanuele II si recava in montagna insieme al suo folto seguito per lunghe battute di caccia. La vita dell’accampamento, le cavalcate, le notti intorno al fuoco, gli abiti tradizionali e imestieri tipici: un’epoca lontana viene riportata magicamente in vita!

PROGRAMMA

Sabato 13 Luglio 2019

Dalle ore 15.00 - "Un salto indietro nel tempo" (in Fraz. Gere Sopra). Noasca ritorna al 1800 aspettando l'arrivo del Re in paese. Sarà possibile visitare la Noasca di un tempo assistendo a scorci di vita quotidiana, a dimostrazioni di antichi mestieri e partecipare ad attività con i cavalli, anche insieme ai bambini!

Ore 20.00 - tradizionale cena all'accampamento del Re. Menù: Pane nero con lardo e miele, insalata mista estiva, "frit" di coste e patate, frittata di cipolle, minestrone di verdure e erbe selvatiche, polenta con salsiccia alla pietra, toma di capra, paste di meliga con zabaione, vino, birra, acqua e caffè alla casarola. € 20

A seguire serata con canti e balli francoprovenzali con il gruppo "Li Barmenk" presso il PalaNoasca.

Domenica 14 Luglio

Il Re parteciperà alla S. Messa con il suo seguito.

Info e prenotazioni: www.pngp.it/noasca-da-re-2019 - 348.7422491 / 340.6862651