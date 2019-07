Al Forte di Exilles Lucio Vicina inaugura il Festival Teatro & Letteratura di Tangram Teatro

Il Forte di Exilles ha una storia fatta di guerre, confini e leggende. Simbolo di equilibrio fra tradizione e modernità, ha l’imponenza delle antiche rocche fortificate e una suggestiva architettura che da sabato 6 luglio a sabato 31 agosto è scenografia di un ricco calendario di appuntamenti per grandi e bambini. Per la quinta estate consecutiva infatti, musica, arte e letteratura invadono il Forte che vive di nuovo splendore attraverso l’intreccio fra la bellezza dei luoghi e il fascino di parole, immagini, incontri. Anche quest'anno il Forte ospita il Festival Teatro & Letteratura di Tangram Teatro.

È Luca “Vicio” Vicini a inaugurare la stagione musicale al Forte. Domenica 7 luglio, ore 15, il bassista dei Subsonica compie un’incursione in concetti, tecniche e pratiche che illustrano i legami fra meditazione e musica. Un incontro a partire dal suo libro Il silenzio tra le note (Ultra), tra manuale per appassionati e guida insolita per musicisti.

Luca Vicini è nato a Susa. Il suo primo strumento è stato il piano, poi i suoi ascolti si sono riversati sull’hard rock all’età di 10 anni. A 16 anni decide di impegnarsi più attivamente nella musica mettendo le dita su una grezza chitarra, per poi passare al basso ed entrare nella band Forgotten Sons. Qualche concerto jazz completa il quadro di un elemento sufficientemente “open-minded” per incuriosire la compagine Subsonica, di cui entra a far parte nel 1999.