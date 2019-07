Dal 6 luglio al 23 agosto a Bardonecchia torna Scena 1312

Dopo il successo della prima edizione nell’inverno 2018, il Comune di Bardonecchia rinnova anche per l’estate 2019 l’appuntamento con Scena 1312, rassegna di musica-teatro.

In programma 20 appuntamenti dal 6 luglio al 23 agosto. La rassegna è realizzata in collaborazione con l’Associazione Estemporanea, che cura la parte musicale, e l’Accademia dei Folli, che segue invece la parte teatrale. Per due mesi Bardonecchia diventa crocevia di musicisti, attori, ballerini e artisti, accompagnando il pubblico in un’esperienza mozzafiato ad alta quota, a 1312 metri sopra il livello del mare.

La prima data da segnare in calendario è sabato 6 luglio alle 21 al Palazzo delle Feste con Quei meravigliosi anni ’60, un viaggio un viaggio musicale alla riscoperta dei grandi protagonisti, italiani e non, di un decennio memorabile, con il quartetto vocale QuattroQuarti. I successi e i cantanti di quel periodo sono ancora ben radicati nella memoria di tutti noi: gli intramontabili brani di Edoardo Vianello, Mina, Beatles, Equipe 84, Nada, Little Tony e tanti altri, cantati a quattro voci, vengono intervallati dal racconto di aneddoti dell’epoca, per uno spettacolo che lega a doppio filo musica e storia.

Il calendario

Da Beethoven a Chopin, da Fabrizio de Andrè a Fred Buscaglione, da Steinbeck a Melville, passando per spettacoli a tema sportivo. Sono solo alcuni dei temi trattati nei 20 appuntamenti in programma per la versione estiva Scena1312.

Musica- Estemporanea

Il palinsesto musicale, curato da Estemporanea con la direzione artistica di Lucia Marino, vede domenica 14 luglio Pietro De Maria, pianista di fama internazionale, accompagnare il pubblico in un concerto omaggio ai più grandi artisti della storia della musica classica come Bach, Beethoven e Chopin. Ancora musica classica protagonista lunedì 29 luglio con il duo composto da Sonig Tchakerian, violinista armena, e Benedetto Lupo, pianista italiano, che propongono un concerto sulle musiche di J. Brahms. Due appuntamenti con Vincenzo Jacomuzzi, che racconta aneddoti curiosi e grandi storie che hanno segnato il nostro passato, accompagnato dalla soprano russa Oxana Mochenets e dalla pianista Valentina Berlini (2 agosto) e dall’Estemporanea Ensemble composta da viola, violino, violoncello e hang (4 agosto).

A Ferragosto festa no-stop in via Medail a partire dalle 17. Si inizia con Claudio Bellato Acoustic Combo, poi spazio allo swing con il gruppo Accordi e disaccordi e a seguire il ritmo irresistibile della Bandakadabra capitanata da Gipo di Napoli; gran finale in piazza Statuto alle 21.30 con le fontane danzanti.

Grande chiusura venerdì 23 agosto con Corus in fabula, concerto conclusivo del corso estivo del coro delle voci bianche di Bardonecchia, aperto a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni, diretto da Tamara Bairo e accompagnato dall’Estemporanea Ensemble.

Teatro – Accademia dei Folli

Per quanto riguarda il programma teatrale, l’Accademia dei Folli, con la direzione artistica di Carlo Roncaglia, propone 10 spettacoli: primo appuntamento sabato 27 luglio in alta quota, a Pian del Sole, con C’eravamo tanto allenati, dedicato all’epoca della sconfitta; vengono raccontare le storie di campioni più e meno noti che hanno alzato le braccia al cielo troppo presto, che credevano di avercela fatta, da Dorando Pietri a Tano Belloni, da Merlene Ottey a Eugenie Bouchard. Altri due appuntamenti sono incentrati sullo sport: domenica 28 luglio Le vittorie imperfette, spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Emiliano Poddi che racconta la storia della mitica finale di basket tra USA e URSS alle Olimpiadi di Monaco del 1972.

E ancora, mercoledì 31 luglio Gianluca Gambino veste i panni dell’atleta tedesco Luz Long per raccontare la leggenda di Jesse Owens, in un monologo intenso in equilibrio tra epica, dramma e comicità. Tre appuntamenti di musica-teatro: il 4 agosto alla Tur D’amun Dormono sulla collina, una raccolta di epitaffi tutta piemontese invece che americana, con le musiche di Fabrizio de Andrè tratte da Spoon River; il 14 agosto Fred dal whiskey facile è un affettuoso ritratto che omaggia gli anni Cinquanta e il torinese Fred Buscaglione, uno dei più grandi artisti del panorama musicale dell’epoca; il 18 agosto Una notte in blues è un racconto in musica che parla di segregazione razziale, di rabbia, di campi di cotone nel delta del Mississippi, di sogni e di speranza di una vita migliore.

Cinema e letteratura sono le grandi protagoniste degli ultimi tre appuntamenti in cartellone: Moby Dick, adattamento dal capolavoro di Melville (8 agosto, Palazzo delle Feste); Le voci inquiete dell’America, con le parole e le note di chi racconta una terra sconfinata e le sue contraddizioni, da Steinbeck a Lou Reed, passando per Tom Waits e Allen Ginsberg (16 agosto); infine un altro spettacolo itinerante in quota a Rochemolles, Cattivissimi noi, alla scoperta dei personaggi più cattivi della storia del cinema e della letteratura, come Jack Torrance (Shining), Achab (Moby Dick), Circe (Odissea), Hannibal Lecter (Il silenzio degli innocenti) e Long John Silver (L’isola del tesoro).

Gli spettacoli musicali a cura di Estemporanea sono tutti a ingresso gratuito.

Gli spettacoli teatrali e musical-teatrali a cura di Accademia dei Folli sono a pagamento: 15€ biglietto intero, 10€ ridotto per over 65 e realtà convenzionate, 5€ ridotto per under 18.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita presso l’Ufficio del Turismo di Bardonecchia in piazza de Gasperi.

prenotazioni@accademiadeifolli.com

+39 011 074 0274