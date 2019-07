Arci Torino, crescono i circoli e anche le tessere: sono 141 i locali e 64.911 i soci

Crescono i circoli e crescono i soci. Il Comitato Arci Torino ha chiuso il bilancio 2017/2018 in questi giorni con numeri che danno il senso della crescita ma anche della linea adottata in questi ultimi anni. I circoli 2018 sono saliti a 141 (di cui 109 sono a Torino: i maggiori addensamenti nella Circoscrizione 1 e 8, ma in tutte le circoscrizioni esistono realtà Arci). Erano 107 nel 2016, 124 nel 2017: 17 new entry, dunque, tra le quali Soluzioni Artistiche (circolo Arteficio), il Torino Fringe Festival, RadioOhm, e molti altri.

Questi circoli danno oggi lavoro a 217 persone e coinvolgono 24 ragazzi del Servizio Civile Nazionale, oltre a 1223 volontari, indispensabili per il loro funzionamento.





Di pari passo crescono le tessere, figlie del nuovo corso di Arci: 64.911 quelle compilate nel 2018 contro le 60.383 del 2017. La parola d’ordine del Comitato guidato da Andrea Polacchi, eletto nel marzo 2016 e caratterizzato da un consiglio direttivo composto per il 50 per cento da under 40, è stata progettualità. Progettualità culturale, in primis, con i circoli e le associazioni Arci promotrici di iniziative, oltre che presidi sul territorio e centri di aggregazione. Sono stati più di 4mila gli eventi che hanno promosso a livello culturale, sportivo o ricreativo.

Lo stesso Comitato ha dato vita a eventi: basti pensare che Arci Torino è organizzatore, tra le altre cose, di “Jazz is dead” Festival, che dalla nascita a oggi si è già distinto a livello italiano. Ma Arci Torino sostiene e supporta anche varie realtà, dall’Associazione Babelica per il suo festival di letteratura per l’infanzia “Matota” a iniziative come il Torino Fringe Festival o Moving Tff o progetti pensati per i più giovani come il treno “Promemoria_Auschwitz” dell’Associazione Deina.





Il bilancio. Le entrate (483.644,91 euro) derivano soprattutto dalle tessere (73,18 per cento). Le uscite, pari a 475.262,07, si dividono tra progetti, iniziative, campagne, affiliazioni, tesseramento costi di struttura e per il 24,18% vanno a finire nel Centro Servizi e Consulenze. Il 2018 è il secondo anno, infatti, in cui Arci Torino ha offerto in maniera organica servizi e consulenze alle associazioni affiliate. Obiettivo? Guidarle nella riforma del terzo settore, accompagnarle nella gestione quotidiana delle attività, le problematiche di carattere normativo, amministrativo, giuridico e fiscale.

Basti qualche numero relativo agli sportelli: 195 ore impiegate in consulenze per la costituzione di nuove associazioni, 210 ore per consulenze sulla correttezza istituzionale e amministrativa, 90 ore per consulenze per autorizzazioni sanitarie, consulenza sul lavoro, impatto acustico ambientale, pratiche architettoniche, sicurezza sui luoghi di lavoro, 48 ore di formazione sugli obblighi legislativi rivolto a tutti i circoli affiliati, 387 ore di consulenze sulla rendicontazione di progetti e sulla stesura della rendicontazione annuale, 114 ore dedicate alla consulenza su adempimenti fiscali e corretta tenuta della contabilità e sportello legale per 30 ore. E, ancora, consulenze sugli adempimenti istituzionali, per l’iscrizione ai pubblici registri, per la redazione di richieste e dichiarazioni per la P.A., sulla tenuta dei libri verbali, lo sportello assicurativo UniPol-Sai, lo sportello comunicazione, quello di supporto all’accesso al credito. E i tanti corsi, da quello dedicato ai circoli con somministrazione, a quello curato con la Siae sulla gestione on-Line del border, a quello sul controllo di gestione.