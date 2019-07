Carmagnola: accoltellato dopo una lite, dipendente muore in ospedale

Lite degenera in accoltellamento mortale all'agriturismo Ca' Matilde di Carmagnola, in via Torino 664. Il grave fatto di sangue si è verificato questo pomeriggio nella cittadina al confine con la provincia di Cuneo, dove il titolare di un'attività commerciale ha accoltellato, al culmine di una lite, un dipendente. Ancora da accertare i motivi del gesto.