Voce (e profumo) di donna: da stasera il Conservatorio di Torino accoglie "La vie en rose"

Otto artiste ospiti per quattro serate nell'aulica cornice del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino: inizia stasera "La Vie en Rose", rassegna culturale tutta al femminile realizzata dalla Fondazione per la Cultura all'interno del programma "L'estate intorno" della Città di Torino.

Protagoniste saranno Laura Morante ed Eugenia Costantini, Erika Grimaldi e Martina Belli, Ginevra Di Marco e Cristina Donà, Ada Montellanico e Maria Pia De Vito, che celebreranno star mondiali del passato.

Al centro della scena, le loro voci, prezioso strumento di racconto declinato nella musica, nel canto, nell'interpretazione.

A partire da stasera, 3 luglio, e nei giorni 9, 15 e 23 del mese il pubblico potrà assistere a un reading e tre concerti caratterizzati dall’eleganza e dalla bellezza. Un viaggio che, partendo dalla letteratura, toccherà l’opera, il rock e il jazz.

A inaugurare la manifestazione sono Laura Morante ed Eugenia Costantini, accompagnate dalla pianista Francesca Giovannelli, con il reading "Il Ballo" tratto dal romanzo di Irène Némirovsky.

Un'opera che, grazie al tratteggio emotivo di un singolare rapporto madre-figlia, fa emergere un ritratto sagace e beffardo della borghesia francese nel primo Novecento. I Kampf, arricchiti e altezzosi, per confermare la loro improvvisa ascesa, decidono di organizzare una festa da ballo alla quale invitare tutte le persone della buona società, quelle "che contano". Antoinette, la quattordicenne figlia dei Kampf, arrabbiata per la crudele decisione della madre di escluderla dalla festa, mette in atto in maniera istintiva e spietata una vendetta: dopo aver consegnato l’invito solamente alla sua insegnante di pianoforte, decide di gettare gli altri nella Senna.

Il soprano Erika Grimaldi e il mezzosoprano Martina Belli, con la pianista Jeong Un Kim, si esibiranno, martedì 9 luglio, in "Protagoniste all’opera": un bouquet di figure musicali femminili tratte, principalmente, dal repertorio dell’opera italiana, francese e russa dell’Ottocento, proponendo arie e duetti tra i più amati e conosciuti. Saranno rappresentate eroine sotto diverse sfaccettature: frivole e curiose come Fiordiligi e Dorabella, seducenti e astute come Isabella e Dalila, pure e votate al sacrificio come Norma e Violetta, passionali e sfacciate come Carmen, fino alle donne pucciniane contraddittorie e sfuggevoli come Manon oppure dolci e innocenti come Mimì. Il concerto è a cura di Teatro Regio.

Lunedì 15 luglio, a cura di Todays Festival, Ginevra Di Marco & Cristina Donà, con uno speciale opening dell’arpista Cecilia, porteranno sul palco torinese "Il primo tour insieme". “Siamo partite con l’idea di fare qualche concerto, convinte che condividere il palco ci sarebbe bastato e così, per cominciare, la scorsa estate ne abbiamo fatti due – sottolineano le artiste -. Furono magici, più belli di quanto potessimo immaginare. Da lì la spinta ad andare oltre”.

Il progetto si concluderà martedì 23 luglio con il concerto "Jazz Ladies Night" di Ada Montellanico e Maria Pia De Vito, due grandi voci del jazz italiano che celebreranno altrettante icone della musica vocale, la lunare Billie Holiday e la solare Joni Mitchell, in una rilettura creativa e appassionata. La serata è stata ideata dalla direzione artistica del Torino Jazz Festival.

Gli spettacoli della rassegna sono accessibili al costo di soli 5 euro.

I biglietti sono acquistabili presso l’Urban Lab in piazza Palazzo di Città 8/F, all’Infopiemonte in via Garibaldi angolo piazza Castello e online

Sui siti www.torinoestate.it - www.vivaticket.it (il costo del servizio di acquisto è di € 1 per ciascun biglietto).

Se ancora disponibili i biglietti saranno posti in vendita dalle ore 20.45 alla biglietteria del Conservatorio in piazza Bodoni.