Motovelodromo in Sala Rossa, primi passi per la riqualificazione

Dopo settimane di discussione, la riqualificazione del Motovelodromo di corso Casale vede il primo spiraglio di luce, ancora con l'opposizione di una parte del M5S.

Dopo la Giunta Appendino, questa mattina le commissioni consiliari hanno dato l'ok al passaggio in Sala Rossa per l'approvazione definitiva della delibera per la cessione di superficie della struttura, con la contrarietà delle grilline Daniela Albano, Viviana Ferrero e della minoranza.