Roma non spaventa Torino: "Sotto la Mole nessuna emergenza rifiuti"

“A Torino non abbiamo nessuna emergenza rifiuti”. A dirlo è l’assessore comunale all’Ambiente Alberto Unia, intervenuto questa mattina al programma di Rai Radio 1 “Centocittà”. Un approfondimento dedicato ai disagi che si stanno vivendo in Italia per i cumuli di spazzatura per le strade, in particolare a Roma dove i cittadini quotidianamente denunciano una situazione insostenibile legati ai miasmi per la mancata raccolta dell’immondizia ed esasperati hanno dato fuoco per protesta ai cumuli vicino ai cassonetti.

Negli scorsi giorni a Torino si sono vissuti dei problemi soprattutto nei quartieri di Santa Rita e Aurora, dove in via sperimentale sono state collocate delle isole per la raccolta differenziata ad accesso controllato con tessera. Vicino a questi bidoni sono stati abbandonati numerosi sacchetti.

“I disservizi – ha replicato Unia a Rai Radio 1 – ci possono essere, ma non si può parlare di emergenza”. “Stiamo facendo -ha aggiunto - un ottimo lavoro di espansione del porta a porta, che è partito nel 2003”. “Nel 2017, quando sono arrivato io come assessore, avevamo raggiunto metà della popolazione: entro il 2021 contiamo di raggiungere l’altra metà con la raccolta a domicilio dei rifiuti. Stiamo facendo veramente uno sforzo importante”.