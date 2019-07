Primi passi verso le Atp Finals 2021-2025, Appendino: "Stamattina riunione per cabina di regia"

Torino muove i primi passi verso le Atp Finals di tennis 2021-2025. Dopo la missione ad inizio settimana della sindaca Chiara Appendino a Wimbledon, dove fino al 14 luglio è in corso lo storico torneo sull’erba, questa mattina si è svolta la prima riunione operativa a Palazzo Civico per l’organizzazione dell’ evento sportivo.

“Stiamo lavorando -ha detto Appendino, interrogata a margine di una conferenza sulla mobilità - per costruire il modello di accoglienza e delle Finals per il novembre 2021”. “Questa mattina - ha aggiunto -abbiamo fatto la prima riunione operativa interna al Comune, perché si costituirà una cabina di regia comunale che monitorerà tutta la parte inerente alle opere pubbliche, all’accoglienza e alla promozione territoriale”.

La prima cittadina ha spiegato come sia molto il lavoro da fare, ma che le Atp sono una “grande opportunità per il territorio”. “Andando a Londra -ha proseguito -ho avuto l’ennesima conferma che sarà un’occasione di sviluppo per la città”.

“Il tennis è un mondo molto attrattivo - sia dal punto di vista delle sponsorizzazioni e quindi c’è l’interesse di molte aziende internazionali che ci stanno cercando - sia un evento che accoglie un pubblico molto alto spendente, quindi c’è una grande possibilità di ricaduta sul territorio. La macchina si sta muovendo” ha concluso Appendino.