Nuove luci riflesse nel Po: illuminate di azzurro, bianco e verde le arcate dei ponti Balbis, Isabella e Umberto I

Sono state inaugurate ieri sera, tra le 22 e le 22.30, le nuove illuminazioni delle arcate dei ponti Umberto I, in corso Vittorio Emanuele II, Isabella, in corso Dante, e Balbis, su corso Bramante. Alla cerimonia di accensione hanno presenziato la sindaca Chiara Appendino, il presidente del Gruppo Iren Renato Boero, l’ad di Iren Energia Giuseppe Bergesio e l'assessore all’ambiente Alberto Unia.

L’azzurro è il colore scelto per il ponte Umberto I, il verde acqua quello di ponte Isabella, il bianco per il ponte Balbis. Oltre alle arcate sono anche state illuminate le sponde prospicienti con tonalità bianca, come richiesto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.