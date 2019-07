"Pagina bianca", performance teatrale nel carcere Lorusso e Cutugno

“Pagina bianca” è il titolo della performance teatrale che l’associazione La Brezza organizza presso il teatro della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” (via Maria Adelaide 35 a Torino), con un doppio appuntamento fissato per mercoledì 24 e giovedì 25 luglio, sempre alle ore 20.30.

In scena Aldo, Alice, Chanel, Francesca, Ivo, Ghofran, Lidia, Lucia, Luigi, Mario, Paola, Raffaele, Stefan e Tarik, regia di Stefania Rosso, dipinto di Mirella Ribero.

Per chi lo desidera c’è la possibilità di prendere un aperitivo a cura della cooperativa Liberamensa, al costo di 10 euro, alle ore 18.30. Per tutti gli altri ingresso gratuito dalle ore 19.30 alle 20.15. Si raccomanda di presentarsi davanti alla Casa Circondariale con un documento d’identità valido, senza borse e cellulari, oppure muniti di lucchetto.

Prenotazione obbligatoria entro lunedì 8 luglio inviando nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, alla mail labrezzatorino@gmail.com .

La Brezza è un’associazione di volontariato, che ha la finalità di svolgere attività di accoglienza e di ascolto a favore delle persone detenute e di promuovere interventi finalizzati alla sensibilizzazione del territorio nei confronti del mondo carcerario per far sì che il grande divario esistente tra la società e il carcere possa essere, sia pure in parte, attenuato.