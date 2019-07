Chivasso, cittadini segnalano ai carabinieri due uomini sospetti: fermati "topi d'auto"

I carabinieri di Chivasso hanno arrestato due italiani, di 32 e 53 anni, di Chivasso, per tentato furto aggravato in concorso su auto.

I militari di pattuglia antirapina sono stati informati da alcuni cittadini della presenza di due persone a bordo di una Mini Cooper che poco prima avevano tentato di forzare alcune auto in sosta. La coppia è stata rintracciata in via Platis. La perquisizione della loro auto ha permesso di sequestrare vari attrezzi atti allo scasso nascosti sotto i tappetini.

Il conducente del mezzo stato denunciato perché l’alcotest ha rivelato un tasso alcolemico pari a 1,05 g/l rispetto allo 0,5 g/l consentito, patente di guida ritirata.