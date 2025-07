Grugliasco saluta il Comandante Pirrone dopo 11 anni di servizio

Dopo 11 anni di servizio alla guida della stazione dei carabinieri di Grugliasco, il Comandante Guido Pirrone, termina la sua carriera lavorativa.

“Durante questi anni abbiamo instaurato e consolidato un proficuo rapporto di collaborazione che si è tradotto in più sicurezza per la cittadinanza e in una crescente qualità della vita - dichiara il sindaco Emanuele Gaito -. Il lavoro svolto dal Comandante si è sempre distinto per dedizione e precisione. Ci auguriamo che si possa procedere nel solco della continuità, preservando quanto di buono ereditiamo dalla sua gestione . La Giunta, a nome della Città tutta, ringrazia per l'impegno profuso a favore della nostra comunità e porge i migliori auguri per il futuro”.