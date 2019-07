Falsifica la firma del marito per scappare dall'Italia con i figli minori: denunciata

Falso ideologico in atto pubblico: è questa la denuncia a carico di una cittadina cinese di 36 anni, residente da tempo in Italia, separata da tre, e madre di due bambini sui 10 anni.

Si è presentata presso gli uffici di Polizia Amministrativa e Sociale del Commissariato Madonna di Campagna, richiedendo il rilascio del passaporto per i figlio minori. Nell'istruire la pratica, la dipendente ha notato che la firma dell'altro genitore in calce al modulo non era conforme a quella riportata sulla fotocopia dello stesso documento. L'istanza di rilascio del passaporto, infatti, può essere presentata anche da uno solo dei genitori, previa autenticazione della firma dell'altro da un Pubblico Ufficiale che ne attesti la conformità a quella presente sul documento.

I poliziotti hanno quindi convocato in Commissariato il padre dei bambini. Questi ha dichiarato di non essere stato informato della richiesta della ex moglie, né di averle firmato il modulo o di averle dato copia del proprio documento. Tale circostanza ha generato il sospetto che la sua ex moglie volesse abbandonare il territorio nazionale unitamente ai bambini, impedendogli di vederli una volta giunta nel paese straniero. Alla luce dei fatti, la donna è stata denunciata.