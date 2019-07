Sanità, logistica e infrastrutture": gli elementi strategici da approfondire in Regione secondo Cgil Piemonte

Le maggiori aziende piemontesi per occupazione sono le aziende sanitarie e ospedaliere. Si devono continuare ad aumentare gli investimenti nel comparto sanità perché è un settore nel quale i livelli di innovazione sono continui ed accelerati ed è un grande volano economico. Nel comparto della logistica, il sud del Piemonte può essere il retro porto che permette al nord ovest di competere con i porti del nord Europa. Fondamentale è il coordinamento per concertare le scelte comuni e non solo in concorrenza tra le regioni Liguria Piemonte e Lombardia. Per questo bisogna chiedere a Rfi di migliorare i collegamenti ferroviari tra il porto di Savona Vado e le province di Cuneo ed Alessandria. L’assenza da decenni in Italia di politiche industriali penalizza fortemente il Piemonte che ha nell’industria manifatturiera il suo valore aggiunto: dal settore delle eccellenze alimentari (evitare in futuro il ripetersi di casi come Pernigotti) a quello del distretto tessile biellese, ma si deve rafforzare il comparto produttivo dell’auto che rimane ancora il più consistente in termini di occupazione, Pil regionale, valore aggiunto ed esportazioni.