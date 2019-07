Cirié, auto investe mamma e figlio di due anni e mezzo: trauma cranico per il piccolo

Incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 7 luglio, a Cirié.

Una vettura ha investito, per ragioni ancora da chiarire, mamma e figlio di 2 anni e mezzo. Per fortuna la donna non ha avuto praticamente conseguenze (solo codice verde), il piccolo invece ha riportato una trauma cranico: per lui un codice giallo, per la dinamica dell'accaduto.

Il bambino è stato trasportato per accertamentei all'ospedale di Cirié dai sanitari del 118 arrivati sul luogo dell'incidente.