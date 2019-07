Kappa Futur Festival, il mondo balla a Torino (FOTO e VIDEO)

In una Torino in cui, a detta di tutti, mancano luoghi di aggregazione, il Kappa Futur Festival riempie la città di giovani (e meno giovani) da tutto il mondo, per una due giorni di musica, divertimento ed eccessi.

Non sono solo i grandi nomi della musica elettronica o le 50 mila presenze a rendere unico il Festival, ma anche l'attenzione riservata alla riduzione dell'impatto sonoro e allo smaltimento dei rifiuti con il progetto TrashEd.

Soddisfatto il patron Maurizio "Juni" Vitale: "Sono davvero molto contento, perché per organizzare una cosa del genere ci vuole un mezzo miracolo. Non bastano progettazione e capacità ma ci vuole una grande dose di fortuna che io ribattezzo gratitudine, dovuta forse all'energia e all'equilibrio che si sono creati grazie alla Città e al pubblico".