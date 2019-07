A Nichelino scontro in pieno centro tra auto e motociclo

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 8 luglio, la polizia locale di Nichelino è intervenuta in via Torino 125, nei pressi del supermercato U2, a seguito di un incidente stradale.

Un ciclomotore, guidato da una giovane donna che circolava in direzione Torino, si è schiantato con la parte frontale contro la parte frontale destra di una Fiat Brava guidata da una donna. L'urto è stato violento, la centaura è stata trasportata all'ospedale Santa Croce di Moncalieri per fortuna in condizioni non gravi.

Sulla dinamica indaga la Polizia Locale, ma sembra che la Fiat Marea stesse facendo una manovra di parcheggio. La conducente della vettura è risultata negativa all'alcol test.