Il 13 e 14 luglio a Torino le selezioni per il Premio Mimi Sarà 2019

A Torino si terranno il 13 e il 14 luglio le selezioni d’idoneità (gratuite) al Premio Mimi Sarà 2019, che giunge quest’anno alla sua quinta edizione.

L’appuntamento è alle ore 14,30 al Riverside Studio, Via Adorno 9 , confermare la presenza al 011 837404. Per l’occasione la giuria sarà formata dalla sanremese Simona De Melas, producer di eventi, dalla genovese Adriana Rombolà, presidente dell’etichetta discografica Riserva Sonora e dall’autore e dal cantautore piemontese Agostino Poggio. Il regolamento è reperibile sul sito www.premiomimisara.com dove si troveranno anche i dettagli delle altre tappe in fase di organizzazione.

Aperto a tutti i generi musicali il Premio Mimi Sarà ha il fine di alimentare un confronto tra realtà vocali differenti tralasciando l’aspetto prettamente competitivo solito delle gare canore. Gli iscritti potranno scegliere fra due categorie: inediti o cover, e dovranno rientrare nella fascia di età dai 16 ai 40 anni. Novità dell’edizione 2019 è l’inserimento della categoria Over dedicata a chi ha ancora voglia di mettersi in gioco e realizzare il sogno nel cassetto, pur avendo superato i 40 anni.

I vincitori delle tre categorie (inediti, cover e over) si conquisteranno anche il diritto di partecipare da protagonisti al grande spettacolo Buon compleanno Mimi che si terrà il 21 settembre al Teatro Nuovo di Milano. Una grande festa di compleanno in onore di Mia Martini, sul palco del teatro milanese si alter neranno i big della musica italiana. A rendere omaggio a Mimi negli scorsi anni sono intervenuti Alexia, Ivana Spagna, Ornella Vanoni, Marco Masini, gli Stadio, Toto Cutugno e molti altri. Il cast per l’edizione 2019 di Buon compleanno Mimi si sta già formando e sarà presto reso noto.

Ideato da Giancarlo Del Duca, Lorenzo Moglioni e Vincenzo Adriani, presidente dell’Associazione Minuetto Mimi Sarà di Milano, il Premio è nato per mantenere viva la memoria di Mia Martini ed è patrocinato da Leda Berté e Manuela Savini Berté, rispettivamente sorella e nipote dell’artista. Media partner della manifestazione è Radio Italia Anni 60.

Tutti i dettagli della manifestazione sul sito www.premiomimisara.com le iscrizioni si concluderanno il 30 luglio 2019 alle ore 24.