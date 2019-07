Carcere di Torino, protesta del personale di Polizia Penitenziaria

E’ in corso da lunedì 8 luglio, presso l’istituto penitenziario di Torino, l’astensione dalla consumazione del pasto presso la mensa obbligatoria di servizio da parte del personale di Polizia Penitenziaria della struttura, in ragione delle gravissime disfunzioni organizzative e delle precarie e disagevoli condizioni del carcere.

"Da tempo, denunciamo questa incresciosa situazione; il forno è inutilizzabile per la preparazione delle derrate alimentari che spesso scarseggiamo e sono di qualità non conforme ai normali standard. Questa situazione che si protrae da

tempo ha inasprito come non mai i Poliziotti Penitenziari che hanno deciso questa dura protesta", ha spiegato l'O.S.A.P.P. per voce del suo Segretario Generale Leo Beneduci.

"Da tempo denunciamo questa insostenibile situazione che è divenuta insopportabile. Valuteremo, qualora le condizioni non dovessero migliorare una protesta davanti i locali della mensa entro la fine del mese", ha proseguito Beneduci.

"Chiediamo quindi, che la Direzione intervenga, unitamente al Provveditore Regionale, per gli urgentissimi correttivi e per il rispetto del contratto al fine di consentire un pasto dignitoso a tutto il personale di Polizia Penitenziaria”.