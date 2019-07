Il Rettore del Politecnico Saracco in visita al polo universitario Levi Motalcini di Asti

Il Politecnico di Torino si allea con Astiss per avviare nuovi percorsi accademici, che formeranno quelle figure professionali che stanno cercando le piccole e medie imprese dell'Astigiano, specialmente nel settore enomeccanico e della meccatronica. La visita del rettore dell'ateneo torinese Guido Saracco al polo universitario Rita Levi Montalcini, oggi 10 luglio, fa ben sperare il presidente di Astiss Mario Sacco.

"E' in arrivo una proposta" ammette, che potrebbe già concretizzarsi con nuovi corsi per l'anno accademico 2020-2021.

"La Camera di Commercio di Asti e l'Unione industriale astigiana - ha spiegato il rettore - mi hanno recapitato studi dettagliati sulle realtà produttive della provincia e le richieste di formazione che avanzano le imprese del territorio. Partiremo da questo per analizzare e non fare repliche, ma per customizzare una proposta specifica per l'Astigiano".

Quello che serve al Poli per insediarsi è una struttura messa a disposizione e qualche finanziamento per le docenze. "Io do per scontato - ha aggiunto il rettore - che il 50% di qualsiasi iniziativa deve essere da noi finanziata come Politecnico. Questo è il modello che abbiamo seguito a Mondovì, dove abbiamo insediato un primo anno di ingegneria e l'atterraggio di professionalizzandi nelle tecnologie per l'agroalimentare". Per Asti invece Saracco immagina un percorso formativo professionalizzante "e anche una formazione continua per le imprese del territorio, dei master executive fatti con più agilità e minor costi, ma con noi universitari e ricercatori che veniamo a spiegare le nuove tecnologie facendo ricerca su questo".