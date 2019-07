Il Festival Teatro & Letteratura di Tangram Teatro ospite al Forte di Exilles

Il Forte di Exilles ha una storia fatta di guerre, confini e leggende. Simbolo di equilibrio fra tradizione e modernità, ha l’imponenza delle antiche rocche fortificate e una suggestiva architettura che da sabato 6 luglio a sabato 31 agosto è scenografia di un ricco calendario di appuntamenti per grandi e bambini. Per la quinta estate consecutiva infatti, musica, arte e letteratura invadono il Forte che vive di nuovo splendore attraverso l’intreccio fra la bellezza dei luoghi e il fascino di parole, immagini, incontri. Anche quest'anno il Forte ospita il Festival Teatro & Letteratura di Tangram Teatro.

È un progetto di Regione Piemonte a cura di Fondazione Circolo dei lettori,Associazione Culturale Inoltra e Comune di Exilles. In collaborazione con Tangram Teatro, Borgate dal Vivo. Partner Associazione Amici del Forte di Exilles. Partner tecniciAssociazione Turistica Pro Loco Exilles e Scavino.

Sabato 20 luglio, ore 21, è il suono europeo a base di Nu Jazz, elettronica e Big Beat a invadere il Forte con The Sweet Life Society, gruppo di base a Torino ma internazionale per vocazione. Nel loro Sound System, Matteo Marini, Gabriele Concas e guest propongono suoni e temi legati all’attualità del loro nuovo album social conscious Manifesto.

The Sweet Life Society nasce dall’incontro dei due producer Gabriele Concas e Matteo Marini. Dopo i primi esperimenti sonori ed esibizioni, trova il suo naturale sfogo trasformandosi in band, con il coinvolgimento di musicisti live, dando presto vita alla Sweet Life Orchestra. I due produttori uniscono il groove, il beat e la bass music britannica in un mix elegante, raffinato e sorprendente, il tutto accompagnato dalla voce di Giulietta Passera e Moreno Turi aka Emenél.

