Trasferimento Salone Auto, Appendino: "Garantito piena collaborazione: voterò contro mozione della mia maggioranza"

Dopo l'assessore al Commercio Alberto Sacco, è la sindaca Chiara Appendino a cercare di gettare acqua sulle polemiche per il possibile trasferimento del Salone dell'Auto di Torino: tra i rumors che la kermesse automobilistica lasci il Parco del Valentino per andare a Milano e Monza.

"È un evento - ha commentato la prima cittadina Chiara Appendino, interrogata alla presentazione della nuova 500 elettrica a Mirafiori - che ha portato moltissime persone: abbiamo garantito piena collaborazione e disponibilità, insieme all'assessore Sacco".

Appendino ha poi annunciato che voterà contro la mozione presentata dalla consigliera di maggioranza Viviana Ferrero, che spingeva per l'abbandono del Parco del Valentino ad uso fieristico. "Difenderò in aula -replica Ferrero - il mio atto: il Salone rimanga a Torino, ma non in un parco cittadino. Rivendico la natura ambientalista del M5S".