Domani e domenica a Torino Woodstock in Cittadella

Il più grande evento realizzato dalla Nazionale Italiana Dell' Amicizia (N.I.D.A) Onlus.....13/14 Luglio 2019 Via degli Ulivi 11...TORINO…..WOODSTOCK IN CITTADELLA

2 giorni nel centro sportivo della NIDA…. MUSICA SPORT E DIVERTIMENTO per far conoscere meglio il nostro progetto unico al mondo con cui aiuteremo tanti bambini in difficoltà. Un centro sportivo per bimbi e ragazzi disabili, basato al 100% sul volontariato, in cui tra le varie attività si offrirà un servizio di fisioterapia a bambini affetti da malattie rare.



SUPER OSPITI STANNO CONFERMANDO LA LORO PRESENZA... direttamente da Colorado Mauro Villata e Massimo De Rosa ci faranno divertire sabato 13 Luglio…a seguire Moreno, il rapper vincitore di un’edizione di Amici in Live Dj Set presenta in esclusiva Nazionale il nuovo singolo con Valerio Jovine : UNA RADIO CHE SUONA. (label: Inproduction Massivo)

Sul palco in Consolle : DJ MASTAFIVE (MTV - Radio DEEJAY - AMICI)

Domenica 14 grande ospiti Oscar degli Statuto e Marco Berry dopo l’imperdibile musical “Mr. NIDUS e i suoi amici Supereroi”….spettacolo teatrale di fantasia ideato dai ragazzi della NIDA che sta facendo registrare il tutto esaurito nei vari teatri italiani

Poi loro, i veri protagonisti, le bands che hanno aderito alla manifestazioni e che si alterneranno per due giorni sul super tecnologico camion palco noleggiato per l’evento.

Durante la manifestazioni verrà organizzato un torneo di calcio a 8 che avrà il culmine emozionale domenica mattina quando al risveglio si comincerà la seconda e ultima giornata di evento con la partita di calcio tra la Nazionale Italiana Dell’Amicizia e la Bands Team, squadra composta dai vari componenti delle bands protagoniste.

La vera magia che omaggerà i 50 anni di Woodstock sarà la possibilità di dormire in tenda o sacco a pelo nella struttura per vivere ogni singolo secondo dell’evento, che prevede anche un aspetto culinario molto importante in cui l’Associazione Cuochi di Torino cucinerà dal mattino alla sera per aiutare la raccolta fondi



Tutto il ricavato dell’evento, compreso l’ingresso simbolico di offerta libera a partire da 5 euro, servirà a finanziare i lavori di ristrutturazione del centro sportivo distrutto da anni di abbandono.

Bambini sotto i 10 anni e disabili ingresso gratuito





In collaborazione e con il patrocinio della Città di Torino, Iren, Smat, Amiat, Associazione Cuochi Torino, Associazione Volontari Alpini di Protezione Civile, Pro Loco di Torino, CISOM, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, GRP, AIB Piemonte, Gruppi Ricerca Ecologica

PROGRAMMA:

Sabato 13 Luglio :

inizio manifestazione ore 12.00

Dalle 12 alle 14.30 sound check per bands che si esibiranno solo il sabato o il sabato e la domenica

14.45 The Imminent

15.15 Alessandro Infantino

15.45 Ruan

16.15 Hot Sunday blood

16.45 Blind Audition

17.15 Lulomagemmis

17.55 8ernal Note

18.35 Lorenzo e Maddy

19.15 Circus Yell

19.45 Error 404

20.30 Comici Colorado/Zelig

21.20 Andrex ( 1 pezzo )

21.25 presentazione Associazione - Imagine tutti assieme

21.30 Nida Band

22.30 Moreno

23.00 Thee Spritz

23.45 Forces of Light

00.15 Legacy of Silence

00.45 Extroverso

01.15 DJ SET



Domenica 14 Luglio:

8.30 ( con il fresco ) Nazionale Italiana Dell’Amicizia vs Bands Team ( calcio a 8 )

Dopo la partita JAM SESSION ALL TOGETHER

Dalle 13 alle 14.30 sound check per chi suona solo domenica

14.30 Lorenzo e Maddy

15.00 Los Gatos

15.40 Ivon Spatten

16.20 Michele Celentano

16.50 Ruan

17.20 Legacy of Silence

17.50 Some day

18.30 Pickup

19.10 Extroverso

19.40 Force of Light

20.10Francesco Trimani 20.15 Musical NIDA 21.15 Hot Sunday Blood 21.45 Blind Audition 22.15 Oscar ( Statuto ) 22.45 Circus Yell 23.15 Error 404 23.45 Marco Berry Premiazione e arrivederci a Woodstock in Cittadella 2020