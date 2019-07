Sganga ad Appendino e maggioranza: "Dobbiamo ritrovare unità"

"Dobbiamo ritrovare unità e una sola voce per spiegare che questo gioco in cui si cerca di gettare la croce addosso all'altro non porta da nessuna parte e fa solo l'interesse di chi vuole alimentare polemiche inutili per ridare Torino in mano a un sistema di cui i cittadini han detto nel 2016 di essere stufi". È questo l'appello che arriva via Facebook dalla capogruppo comunale del M5S Valentina Sganga, all'indomani del duro attacco del sindaco Chiara Appendino al vicesindaco Guido Montanari e una parte della sua maggioranza per il trasferimento del Salone dell'Auto da Torino in Lombardia.

Parole che suonano come un invito alla sindaca Chiara Appendino e ai suoi colleghi di maggioranza a far scendere i toni e rientrare l'ipotetica crisi in giunta.

"Lavoriamo sulla Torino - aggiunge Sganga - che i cittadini ci hanno chiesto di realizzare. Non è semplice, né immediato ma gli imprenditori che sono interessati al nostro progetto e alla nostra idea di città ci sono".