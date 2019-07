Robassomero, esplosione in un'azienda di prodotti chimici

Un'esplosione si è verificata nel corso della mattinata di oggi a Robassomero, alle porte di Torino, presso un'azienda che tratta prodotti chimici. Ancora ignote le cause che hanno portato alla deflagrazione, anche se si sta indagando per ricostruire la dinamica.



Secondo una prima ricognizione, non risulterebbero persone coinvolte dall'incidente. Sul posto, insieme ai soccorritori (118, vigili del fuoco e carabinieri), sono stati chiamati anche i tecnici dell'Arpa Piemonte che dovranno verificare le eventuali conseguenze per l'ambiente.