Sorpassi pericolosi in moto sulle strade della Val di Susa: ritirate 8 patenti

I Carabinieri della Compagnia di Susa, durante l’ultima settimana, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio sulla SS25 e SP24 nei comuni di Susa, Moncenisio, Exilles, Chiomonte e Caprie per prevenire incidenti stradali.

Proprio in prossimità dei tornanti della SP24 sono state ritirate 8 patenti di guida ad altrettanti motociclisti per pericolosissimi sorpassi in curva eseguiti a velocità elevate. Vicino al centro abitato di Exilles, lo scorso giugno, un motociclista francese aveva perso la vita per uno scontro con un'altra due ruote

Nell’ambito dello stesso servizio i Carabinieri della Compagnia di Susa hanno elevato altre contravvenzioni per guida con patente scaduta, revisione scaduta ed eccesso di velocità anche ad automobilisti indisciplinati.

Un 20enne è stato inoltre multato perché in sella alla sua moto, dopo aver invaso la corsia opposta, ha procurato lesioni ad una 50enne francese giudicate guaribili in 30 giorni prognosi.