Dopo la pioggia di ieri, termometro in ripresa e miglioramento del tempo su Torino e provincia

Con la stessa rapidità con cui si è formata, la perturbazione in atto da domenica sera tenderà a trasferirsi verso le regioni di Mezzogiorno nella giornata odierna. Quindi ci sarà instabilità residua e recupero della colonnina di mercurio, con all'orizzonte un nuovo rinforzo dell'alta pressione nel week-end.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi a giovedì 18 Luglio

Miglioramento delle condizioni da oggi, con cielo poco nuvoloso, irregolarmente nuvoloso per nubi cumuliformi da giovedì, con possibili temporali pomeridiani o serali. Termometro con minime in pianura intorno 13-18°C e massime 14-30°C. Colonnina di mercurio primaverile oggi, in rapida ripresa su valori estivi da domani. Venti per moderati di direzione settentrionale su zone interne e pianure.

Da venerdì 19 Luglio

Cielo irregolarmente nuvoloso il pomeriggio per nubi cumuliformi con possibili temporali. Possibile aumento termico nel weekend.

Previsioni locali Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino