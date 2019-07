Regione, Vercellotti (FI): "Per il Piemonte necessario mettere mano sulla spesa improduttiva"

"Ringrazio la maggioranza e il Consiglio regionale per l’ampio consenso sul mio nome alla presidenza della I Commissione permanente. Inizia ora un impegno notevole". Ad affermarlo in una nota il neo presidente della I Commissione permanente del Consiglio regionale piemontese Carlo Riva Vercellotti.

"La situazione gravissima del bilancio regionale è nota da tanti anni ma le sfide e le difficoltà non mi spaventano, specie dopo la drammatica esperienza vissuta in questi anni con le Province. In Regione il problema è diverso e relativo alla mole di debito plurimiliardario che graverà non solo su questa ma sulle generazioni future. Per questo le uniche possibilità saranno, non solo una revisione della spesa improduttiva, ma un miglior e più rapido utilizzo dei fondi europei e una maggiore autonomia che consentirà di avere più risorse, meglio gestite anche grazie alla collaborazione con gli enti territoriali".

"La Regione è un’istituzione che deve tornare a fare bene il suo ruolo che non è quello di 'saccheggiare' le periferie rurali e di montagna ma legiferare, anzi, noi diciamo delegiferare, perché abbiamo troppe leggi che spesso confondono e creano dubbi interpretativi. Lavorerò per una seria semplificazione rivolta alla crescita e allo sviluppo".